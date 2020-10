Una vita/ Anticipazioni puntate 26-30 novembre 2020: Servante e Fabiana preoccupate

Una vita, anticipazioni puntate 26-30 novembre 2020

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, quella che va dal 26 al 30 novembre, Servante e Fabiana sono molto preoccupati perché per lo scoppio della tubatura si è allagata e i due non hanno i soldi per riuscire ad effettuare le riparazioni. Genoveva va di nuovo da Felipe nel tentativo di sedurlo ma l’uomo la respinge, per questo Ursula intima a Marcia di andare immediatamente via da Acacias, così da lasciare il suo padrone libero di vivere l’amore con l’avvocato. Marcia però non si fa spaventare e racconta a Felipe tutto quello che è successo nel suo passato. Allora l’avvocato affronta la domestica di casa Bryce e la minaccia di denunciarla alla guardia civile per schiavismo. Carmen e Ramon decidono di organizzare il rinfresco di nozze nella locanda di Fabiana, così da farle guadagnare i soldi necessari per effettuare le riparazioni delle tubature. Genoveva decide di lasciare Acacias, non prima di aver chiesto perdono a Rosina per la vicenda di Liberto nonché aver salutato Lolita, la quale si sente male tanto da temere per la vita del bambino, per cui chiede ai futuri suoceri di restare a vivere a casa con lei e Antonito per aiutarla.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe prova di nuovo a chiedere a Marcia notizie del suo passato ma la ragazza non ha intenzione di parlare di quello che ha vissuto. Anche se la brasiliana non desidera che la loro storia diventi di dominio pubblico, la notizia si è ormai sparsa, soprattutto grazie all’intuizione di Susana. La sarta prima chiede informazioni a Casilda, che è amica di Marcia, poi ha l’ardire di fermare addirittura la stessa Genoveva per strada, con la speranza che la donna che è stata amante di Felipe sappia qualcosa. La Salmeron, però, era all’oscuro di tutto e quando sente questo pettegolezzo reagisce molto male e corre a casa a chiedere as Ursula se la notizia è vera: la domestica non può che confermare, mandando in crisi ancora di più la donna. Genoveva decide allora di recarsi direttamente da Felipe per avere informazioni sulla storia che tutti dicono ci sia fra l’avvocato e la domestica ma fin da subito non si dimostra una buona idea: Felipe la tratta molto male e le dice che non vuole vederla mai più e che deve dimenticarsi per sempre di lui perché ama un’altra donna, senza confermare il nome di Marcia.

Intanto alla locanda di Servante e Fabiana si verifica un incidente: una tubatura esplode e le stanze si allagano. Molti clienti, quindi, decidono di andare via e Fabiana è molto preoccupata di perdere tutto. Bellita e Jose si fanno aiutare da tutti i domestici di Acacias per organizzare la fiera di quartiere dove si esibirà Cinta, pregando a tutti di mantenere il segreto per fare una sorpresa alla ragazza. Tutti sono estremamente disponibili, sia per quanto riguarda la preparazione di cibo che delle decorazioni e riescono anche ad ottenere il patrocinio di Lolita che offrirà tanti prodotti alimentari in premio: i Dominguez sperano in questo modo di vedere finalmente il sorriso sul volto della figlia. Quando, però, comunicano alla ragazza che dovrà esibirsi, Cinta reagisce molto male e decide di andare via. Emilio invece è ancora convinto di poter riuscire a rompere la sua promessa di matrimonio e per questo segue il consiglio di Antonito e inizia a trattare in modo molto rozzo la sua futura sposa Angelines, sperando che sia lei stessa a voler rompere il matrimonio. In questo progetto viene aiutato non solo dall’amico ma anche dalla sorella Comino che da sempre tifa per vedere riuniti Emilio e Cinta.



