Una Vita/ Anticipazioni puntate 28 aprile 2020: Genoveva promette vendetta!

Una Vita, anticipazioni puntate 28 aprile 2020

Una Vita torna in onda oggi, martedì 28 aprile, sempre su Canale 5. Si scopriranno clamorose notizie circa la provocante mogliettina di Samuel Alday, che non sembra avere un passato così tranquillo come sta cercando di far credere alle dame di Calle Acacias. Leggendo una rivista Lolita si imbatte casualmente in un articolo che descrive una retata avvenuta all’interno di una taverna piuttosto malfamata e riconosce la bella Genoveva come una dei soggetti fermati quella sera. Che cosa si nasconde nel passato di questa giovane e misteriosa ragazza? Il suo amore per Samuel è sincero oppure lo ha sposato soltanto per sfuggire alla miseria ed assicurarsi benessere economico e riscatto sociale? Anche Antonito non avrà vita facile e dovrà continuare a combattere contro l’incredibile resistenza di Ramon, che non vuole tornare ad essere un uomo libero.

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Andiamo a scoprire insieme dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Il ritorno in città di Samuel e della bellissima moglie Genoveva non è passato inosservato: provocante e sempre vestita all’ultima moda la donna attira gli sguardi ammirati di tutti gli uomini, ma anche le feroci critiche delle dame del quartiere, che non sembrano apprezzarne il comportamento. In particolare Donna Susana la invita ad adottare atteggiamenti più consoni alla sua posizione sociale, evitando eccessive confidenze con la servitù. Vedendo rifiutato il suo suggerimento Susana bolla definitivamente la nuova signora Alday come una poco di buono e decide di ostacolarla in tutti i modi. L’occasione non tarda ad arrivare: Genoveva organizza una ricca merenda a casa sua per approfondire la conoscenza delle vicine, ma nessuna di loro si presenta all’appuntamento. Si tratta di un oltraggio pesante per Genoveva ed il marito Samuel, che ne resteranno inizialmente indispettiti per poi trarre nuovi stimoli da quanto accaduto: le vecchie comari di Acacias non riusciranno ad emarginarli.

Nel frattempo la cantante Bellita ha capito che il marito Josè Dominguez ha pagato alcuni abitanti di Acacias per farla sentire importante e per applaudirla ogni volta che scende in strada e lei, sentendosi presa in giro, insulta Rosina e Marcelina che le avevano chiesto una fotografia. Continua anche la dura battaglia di Antonito per ottenere la scarcerazione del padre Ramon, in prigione da dieci anni dopo essere stato accusato dell’omicidio di Celia. Convinto da sempre dell’innocenza del genitore, Antonito vuole approfittare di un indulto per riportare Ramon a casa ma dovrà scontrarsi con il rifiuto dell’uomo, che pare rassegnato a trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre nonché poco interessato a riconquistare la libertà. Ma perché Ramon si comporta così? Quale segreto si nasconde dietro alla morte di Celia e per quale motivo Ramon si ostina a non rivelare che cosa sia realmente accaduto quel giorno? Felipe, vedovo di Celia, viene a sapere che un importante studio legale sta lavorando per ottenere la grazia a favore dell’assassino della moglie e sprofonda sempre più nella sua spirale di autodistruzione: viene soccorso in strada mentre minaccia, completamente ubriaco, gli avvocati difensori di Ramon.



