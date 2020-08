Una Vita/ Anticipazioni puntate 3-8 agosto: chi sarà la prossima vittima di Genoveva?

Una Vita, anticipazioni puntate 3-8 agosto

Una Vita vivrà una settimana molto interessante, dal 3 al 9 agosto, con colpi di scena a non finire come possiamo ammirare dalle anticipazioni. Gli ingredienti ci sono tutti per garantire un inizio di agosto bollente. Genoveva andrà avanti con il piano per ridurre sul lastrico gli abitanti di Acacias e tenterà addirittura di baciare Antonito per convincerlo ad investire nel Banco Americano. Bellita, appreso del difficile periodo che sta vivendo la figlia deciderà di annullare il tour in Argentina, mentre Augustina scoprirà una novità clamorosa sulla sua malattia. Inranto Carmen soffrirà credendo che Ramon voglia trasformarla in una copia della defunta moglie. Per scoprire questi intrighi non perdete l’appuntamento quotidiano su Canale 5 con i nuovi episodi di Una Vita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva deve affrontare le minacce di Marlene, decisa a vendicarsi di Alfredo Bryce, nuovo marito della Salmeron, che ritiene responsabile della morte del fratello. L’ uomo era entrato in possesso di fotografie compromettenti per la reputazione di Bryce e aveva cercato di ricattarlo per ottenere denaro. Il piano tuttavia era fallito ed il fratello di Marlene era stato ritrovato morto, ragionevolmente per ordine dello stesso Alfredo. Marlene si spinge oltre ed arriva a proporre a Genoveva di unirsi a lei per annientare Alfredo; la sua ormai ex amica respinge sdegnata questa richiesta, invitando Marlene a lasciare immediatamente Acacias. Camino sta per confessare alla madre Felicia di avere scoperto Emilio intento a baciare appassionatamente Cinta, ma cambia idea di fronte allo sguardo preoccupato del fratello: Emilio confida poi alla ragazza di amare profondamente Cinta e i due fratelli si abbracciano, dimostrandosi in sintonia. Ramon rassicura Carmen, che non si sente all’altezza del fidanzato e teme il giudizio delle dame del quartiere. Don Palacios decide allora di organizzare una merenda a casa per invitare ospiti e presentare ufficialmente Carmen nel ruolo di sua nuova compagna; la donna sembra lusingata da questa proposta.

Nel frattempo ad Acacias si tiene il mercatino solidale per raccogliere fondi destinati ad iniziative benefiche, cui partecipano sia le famiglie benestanti che i domestici del quartiere. Durante questo evento Susana non perde occasione per lanciare un nuovo pettegolezzo: a suo parere Felipe prova una grande attrazione fisica nei confronti di Genoveva e non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Rosina e Felicia rimangono perplesse di fronte a queste insinuazioni, ma nello stesso tempo si dimostrano curiose di approfondire questa ghiotta notizia. Qualsiasi pretesto per spettegolare ad Acacias si rivela assai gradito. Cinta confida alla domestica Arantxa di avere baciato Emilio e di essere innamorata di lui. La donna si allarma, dimostrandosi preoccupa per le conseguenze che questa storia d’amore potrebbe avere sul futuro di Cinta. Emilio infatti, pur essendo un bravo ragazzo, non possiede certo le caratteristiche del buon partito che Bellita del Campo sogna per la sua unica figlia: apprendere di questo sentimento potrebbe creare nuovo dolore alla donna e grande tensione nel rapporto con Cinta. Genoveva intanto chiede al marito una ingente somma di denaro, con la scusa di voler organizzare un nuovo ricevimento per il vicinato. In realtà la bella vedova Alday ha ben altri piani in mente, ed il suo atteggiamento evasivo la tradisce: Alfredo sospetta che la moglie gli stia mentendo e che questi soldi servano per corrompere Marlene.



