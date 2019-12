Una Vita/ Anticipazioni puntate 4 dicembre: alluvioni e tragedie in arrivo

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE 2019

Nell’episodio di Una vita di oggi, 4 dicembre, si vedrà che una potente inondazione distruggerà tutte le case del vecchio quartiere dell’Hoyo. A causa di questo evento, morirà poi un caro amico di infanzia di Tano. Celia, dopo essere venuta a conoscenza di questa immane tragedia, si preoccuperà tantissimo e sarà abbastanza triste. Successivamente, la donna e Felipe prenderanno insieme una saggia decisione. I due, allora, decideranno di ospitare nella loro abitazione alcune persone che sono rimaste senza casa a causa dell’inondazione. In contemporanea, Celia continuerà a controllare Alicia, in quanto sospetta che la ragazza stia tramando contro Lucia, sebbene si mostri sempre tanto gentile con la Alvarado. Padre Telmo non saprà ancora se accettare la proposta della Villanueva e andare a letto con lei, allo scopo di smascherare finalmente Samuel. Lucia, infine, non seguirà nessun consiglio del prete.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’episodio di Una vita del 3 dicembre, Javier propone a Carmen di aiutarlo ad intrufolarsi nella casa di Samuel, per svaligiarla. La domestica dell’Alday pare intenzionata ad aiutare il marito nel suo piano diabolico. Carmen, però, desidera che il figlio Raul non venga coinvolto per nessuna ragione in questa storia. Samuel, quindi, è lontano da Acacias 38 e Telmo approfitta dell’assenza del suo nemico per parlare con Lucia. Il prete dice all’Alvarado che l’Alday non è l’uomo gentile e generoso che vuol far credere a tutti, e che lei deve assolutamente allontanarsi da lui. La Alvarado non si fida più del religioso, quindi decide ancora una volta di non seguire il suo consiglio. Ad un tratto, Samuel ritorna da Lucia e le consegna delle nuove opere da restaurare. Nel frattempo, Felipe decide di far pedinare Alicia Villanueva, per scoprire qualcosa in più sul conto di quella ragazza misteriosa. Augustina, infine, si preoccupa parecchio a causa dei comportamenti strani di Susana. La donna decide allora di confidarsi con Liberto. Augustina, infatti, è convinta che sia successo qualcosa di grave alla zia, ma non riesce a capire di cosa si tratti.

Negli ultimi episodi di Una vita, abbiamo visto che Samuel ha picchiato Padre Telmo. L’uomo infatti ha sferrato al prete un forte pugno in pieno volto. L’Alday ha quindi minacciato di morte il sacerdote, se quest’ultimo non avesse smesso di intromettersi nella storia tra lui e Lucia. Dall’altra parte, Padre Telmo ha cercato di trovare degli alleati per smascherare Samuel e allontanarlo per sempre dall’Alvarado. Il religioso sembra aver trovato un’alleata in Alicia Villanueva, la quale però gli ha promesso di confessargli tutta la verità sul conto delle malefatte dell’Alday, se Telmo avesse accettato di trascorrere una notte di passione con lei. Il sacerdote, per il momento, non ha deciso se accettare o meno la proposta della donna. Intanto, Lucia è sempre più innamorata di Samuel, soprattutto da quando l’uomo le ha regalato un laboratorio, dove lei può restaurare delle opere classiche. Susana e Rosina hanno poi saputo da Don Venancio che i genitori di Alexis vogliono vendicarsi nei confronti dei responsabili della morte del modello. Le due donne sono quindi molto preoccupate. Carmen, infine, deve consegnare al marito parecchi soldi e non sa proprio come procurarsi il denaro.



