Una Vita/ Anticipazioni puntate 5-11 ottobre: il piano di Cinta per…

Una Vita, anticipazioni puntate 5-11 ottobre

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda questa settimana dal 5 all’11 ottobre, quando ormai il destino di Emilio sembra segnato con il matrimonio con la figlia di Ledesma, Cinta cercherà di aiutarlo con un piano che possa annullare il loro fidanzamento. Alfredo sempre più sospettoso sulle uscite della moglie, costringerà Marcia a spiare il suo padrone per dargli più informazioni sui rapporti che ci sono tra Felipe e Genoveva. Il pranzo benefico organizzato a sorpresa da Liberto con l’aiuto di Felicia non avrà l’esito tanto sperato. Infatti Rosina non è disposta a dare un’altra occasione al marito, né tanto meno a cambiare idea sulla sua partenza.

Cinta, grazie all’aiuto di Antonito comprerà un paio di biglietti per il treno e proporrà ad Emilio di scappare con lei. Cinta pensa che questa sia l’unica soluzione per scappare dal matrimonio organizzato, ma lei non sa che Ledesma tiene sotto scacco l’intera famiglia Pasmar. Marcia verrà aggredita, Felipe sospetta che dietro a quest’atto vile ci possa essere la mano di Alfredo Bryce, e per cercare di incastrarlo inizierà a cercare prove su di lui. Bellita Del Campo è pronta a tutelare in qualsiasi modo la figlia Cinta, ma nel frattempo ad Acacias torna Ledesma con la figlia Angelines per celebrare il matrimonio. Il povero Emilio dovrà riuscire a trovare il coraggio di sottrarsi al ricatto di Ledesma ed evitare così anche il matrimonio.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Quando i Pasamar arrivarono nel quartiere di Acacias, Camino venne presentata come una ragazza sordomuta fin dalla tenere età. Ma la giovane ha comunque dimostrato di avere la voce qualche giorno prima, avvisando a squarciagola e salvando Cesareo dall’aggressione di un ladro. In questo episodio tramite dei ricordi di Camino si verrà a scoprire che la vera causa del suo mutismo, dipende da un segreto che la famiglia Pasmar mantiene da molto tempo. Quando Felicia e i suoi figli vivevano nella Tenuta di Valdeza, Camino cercava di ignorare le pesanti attenzioni di Federico, il figlio di un ricco proprietario terriero, il quale in seguito ai diversi rifiuti della giovane la stuprò. A trovare la giovane sotto shock, fu il fratello Emilio che per vendicare l’abuso subito dalla sorella, uccise il colpevole costringendo così tutta la famiglia a fuggire via e cercare di rifarsi una vita il un altro luogo lontano dalla Tenuta di Valdeza. Solo una persona vide l’assassinio di Federico, un certo Ledesma.

Ad oggi Ledesma arrivato anche lui nel quartiere di Acacias tiene sotto tiro il giovane Emilio. Infatti, quest’ultimo anni prima per non far parlare Ledesma e quindi raccontare dell’assassinio, aveva accettato un matrimonio combinato con la figlia di Ledesma, Angelines. Emilio si sente confuso perché la presenza di Ledesma ha causato la fine della sua relazione con Cinta, anche se la giovane non riesce a spiegarsi perché ha tenuto nascosto questo matrimonio, e non può neanche tirarsi indietro se vuole continuare a proteggere sua madre e la sorella. Dopo esser rimasto colpito dalla decisione di Rosina, di lasciare il quartiere di Acacias, Liberto non si è lasciato scoraggiare e cercherà di fare il possibile affinché la moglie non vada via distruggendo definitivamente il loro rapporto. Infatti per questo motivo Liberto chiederà aiuto a Felicia, per cercare di convincere la povera Rosina a non partire per sempre.



