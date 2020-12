Una Vita/ Anticipazioni puntate 7-13 dicembre: Mauro si avvicina ad Andrade, ma…

Una Vita, anticipazioni puntate 7-13 dicembre

Nelle nuove puntate di Una Vita, della settimana dal 7 al 13 dicembre, Mauro inizia ad avvicinarsi ad Andrade ma tutto sembra andare a monte quando Felipe fa irruzione nella casa dove il San Emeterio si trova con lo schiavista. Tuttavia l’ex poliziotto riesce a risolvere la situazione e nei giorni successivi prova a chiedere direttamente all’uomo se puà procurargli una schiava ma Andrade fa l’offeso e dice di non sapere nulla di queste cose. Felipe, quando viene a sapere dell’ennesimo buco nell’acqua, decide di recarsi personalmente a parlare con lui. Ramon e Antonito scoprono che le voci su Lolita e Carmen sono vere e che le due hanno forti contrasti. Per questo motivo il Palacios sgrida entrambe ma interviene il figlio che prende le parti della moglie e finisce con il litigare con il padre. Susana, trovandosi a passare nelle vicinanze, sente tutto e ha nuovo materiale per i suoi pettegolezzi. Emilio torna finalmente da Santander e racconta a Jose i risultati delle sue ricerche: sembra che Ledesma sia coinvolto nella morte di alcuni uomini.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto negli ultimi episodi di Una Vita. Felipe e Mauro litigano perché il poliziotto vorrebbe tenere l’avvocato lontano dalle sue indagini, visto che non lo ritiene abbastanza lucido da poter dare un contributo utile. Poiché Felipe, però, si dimostra molto contrariato, Mauro decide di lasciare casa sua e di trasferirsi in albergo per riuscire ad avere tutta la libertà necessaria per poter scoprire dove sia Marcia. Felipe è molto di cattivo umore e con questo stato d’animo affronta una riunione con Genoveva, Ramon e Liberto a proposito della questione delle navi da noleggiare per rimpatriare i soldati. Quando comunica alla Salmeron che ha deciso di delegare i suoi compiti a Liberto perché non ha la testa per concentrarsi, la donna prova a convincerlo a cambiare idea, spaventata dall’idea di non poter più avere occasione di trascorrere del tempo con l’uomo che ama, ma Felipe è molto fermo sulle sue posizioni. Quando la riunione finisce, Ramon torna a casa e incontra suo figlio Antonito che è appena stato in bottega da Lolita e Carmen, trovandole molto strane. I due ragionano quindi sul fatto che i pettegolezzi di Susana possano avere un fondamento di verità.

Bellita mette alle strette suo marito perché vuole sapere da Jose per quale motivo non ha voluto fermarsi a parlare con Felicia e Ledesma. L’uomo prova a far finta di niente ma la moglie è sempre più insistente e per questo motivo le racconta che ha sentito Copernico parlare male delle doti canore di Bellita. Questa scusa sembra essere abbastanza convincente per la donna che afferma che da quel momento in poi non ne vuole più sapere di Ledesma. Sicuramente la Dominguez non è l’unica ad avere molte curiosità sul rapporto fra Ledesma e Felicia. Anche Susana e Rosina si recano al Nuovo Secolo per parlare con la proprietaria e scoprire i motivi per i quali una donna così elegante ha deciso di sposare un uomo così rozzo. La donna spiega che si tratta di un antico accordo che lega le loro due famiglie: poiché Emilio non ha voluto sposare Angelines, allora tocca a lei rispettare l’accordo con Copernico. Poi aggiunge che è felice di avere finalmente un uomo vicino visto che inizia ad avere una certa età. Rosina ci casca ma Susana pensa che ci sia dell’altro sotto. Fabiana, non sapendo che Servante ha avuto i pettini che le ha regalato per caso, acquista una bottiglia di vino rosso molto costosa per sdebitarsi con il socio per il bellissimo dono che le ha fatto.



