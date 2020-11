Una Vita/ Anticipazioni puntate 9-15 novembre: il bacio tra Cinta e Emilio

Una Vita, anticipazioni puntate 9-15 novembre

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, quella che va dal 9 al 15 novembre, Cinta ed Emilio si incontrano a casa Dominguez e poiché sono da soli si baciano con passione. Vengono però sorpresi da Ledesma che vede il fidanzamento di sua figlia in bilico. Per questo scoppia un diverbio e l’uomo offende pesantemente Cinta, scatenando le ire di Emilio che aggredisce verbalmente e non solo il suo futuro suocero. Felipe vuole organizzare una festa di fidanzamento per celebrare la sua relazione con Marcia ma la ragazza, che ha visto nell’atrio del palazzo un sigaro usato e acceso, è molto spaventata perché pensa che sia un avvertimento per la sua vita. Molti dei vicini che sono stati invitati alla festa di fidanzamento rifiutano di prendervi parte perché reputano uno scandalo la loro unione. Genoveva, che non si rassegna a perderlo, escogita un piano che coinvolge a loro insaputa anche Liberto e Ramon per riuscire a riscattarsi agli occhi dell’avvocato.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ursula confessa a Genoveva di averla tradita in passato e le racconta della storia dell’acquisto di Marcia con i soldi di Alfredo e di come l’abbia ricattata per avere informazioni. La Salmeron è molto adirata con lei e non le risponde quando la domestica le chiede l’opportunità di riscattarsi eliminando per sempre la Sampaio. Agustina è molto emozionata perché finalmente torna a lavorare da Felipe: aiuterà Marcia a gestire la casa e a farle assumere il ruolo di perfetta padrona di casa. Per questo motivo quando l’avvocato vede la ragazza ancora con la divisa da lavoro mentre prende dell’acqua in strada, la sgrida e le dice che deve smetterla di comportarsi da domestica perché devono ufficializzare il loro fidanzamento il prima possibile. In realtà Marcia voleva solo evitare che Agustina portasse un peso eccessivo. Quando poi la giovane torna a casa Felipe incontra Genoveva che prova a convincerlo a concederle una visita privata perché gli vuole parlare di alcune cose di lavoro ma l’avvocato le ricorda che con lei non vuole avere nulla a che fare. La Salmeron torna a casa sconvolta anche perché sente i portinai che dicono che a breve Felipe e Marcia annunceranno il loro fidanzamento. Ursula le propone di nuovo di eliminare l’ex domestica e questa volta Genoveva accetta.

Il piano di Emilio per far innamorare Angelines di Nicolas fallisce miseramente perché il garzone del mercato preferisce gli uomini alle donne. Il Pasamar, però, si rende conto che Angelines mostra un certo interesse nei confronti di Jacinto e quindi cerca di incoraggiare questa amicizia. Un po’ tutti nel quartiere si rendono conto di questa simpatia, però Marcelina sembra non essere gelosa perché dice che il marito è molto bello e capisce le donne che si sentono attratte da lui. Poi Emilio manda un biglietto a Cinta per farle sapere come sta procedendo il piano e le dà appuntamento nel pomeriggio. Anche Felicia si trova in una situazione difficile in quando Ledesma sta dimostrando nei suoi confronti un certo interesse che va al di là dei rapporti fra consuoceri. Quando la donna comprende le intenzioni dell’uomo cerca di mantenerlo a distanza il più possibile ma il padre di Angelines se ne rende conto e richiede un confronto immediato. Il giorno dopo le nozze di Ramon e Carmen tutti commentano l’evento e sono stanchi per la notte di canti e balli. Lolita, però, è molto agitata perché dopo la prima notte di nozze che i due hanno trascorso in albergo, quella sera torneranno a casa e la giovane vuole che tutto sia perfettamente pulito per accogliere gli sposi.



