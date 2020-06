Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 15 al 19 giugno: Eduardo sempre più violento…

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 15 AL 19 GIUGNO

Una Vita torna in onda oggi pomeriggio per una nuova settimana insieme al suo pubblico tra rischi di fallimento, alcol e violenze. I Dominguez devono affrontare un nuovo ostacolo: il teatro di Buenos Aires è stato distrutto da un incendio. Josè informa subito Bellita e Arantxa, poi decide di esportare le olive per venderle con il nome della moglie. Anche se Bellita non è affatto d’accordo. Lucia prova a resistere ancora una volta alle tentazioni, ma il desiderio di Telmo è più forte di qualsiasi cosa. Anche della rabbia del marito Eduardo, che alla fine scoprirà tutta la verità. A quel punto non potrà far altro che affrontare la moglie con forza: Lucia finirà in ospedale per via di un malore legato all’aggressione. Felipe è sempre più furioso e il fatto che Ramon sia tornato in città non lo aiuta a sentirsi sollevato. L’alcool è ormai il suo amico più fedele: sarà semplice per lui ricadere ancora nei vecchi tormenti. Finirà però per sconvolgere ancora di più Acacias quando si presenterà ubriaco e in compagnia di due prostitute. Il ricovero in ospedale permette a Lucia di scoprire una verità nascosta. I medici la informano infatti che ha un male incurabile e che le rimangono poche settimane di vita. Mentre lotta contro il tempo, Lucia deve capire come sistemare la situazione con Telmo e proteggere il futuro di Mateo. Ancora una volta però dovrà fare i conti con Eduardo e la sua decisione di impedirle di uscire di casa. Felipe è umiliato per via dello scandalo creato nel quartiere. Ramon si sente in colpa per quanto accaduto, sicuro che l’amico sia sprofondato in un baratro a causa sua. Cercherà quindi di dare una mano all’avvocato, grazie all’aiuto di Liberto.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Telmo attende nervoso all’esterno de La Deliciosa, sicuro di poter incontrare il suo grande amore. Con sua delusione, Ursula gli rivela poi che Mateo e Lucia hanno deciso di non presentarsi all’incontro. Telmo va su tutte le furie quando scopre che l’ex perpetua ha deciso di non confermare l’alibi della ragazza. Ancora una volta deve ribadire che il sentimento che lo lega a Lucia è solo l’amore, anche se Ursula gli ricorda che la donna è sposata con Don Eduardo. Teme inoltre che la verità potrebbe solo avere conseguenze nefaste nella vita della giovane. Intanto, Antonito confessa a Lolita di non essere riuscito a smettere di pensare a quanto accaduto a Celia. Anche la moglie teme che Don Ramon venga considerato ancora da tutti come un assassino, anche se la morte di Celia è legata ad un incidente. Entrambi vorrebbero che parlasse, ma Ramon è intenzionato a non rivelare nulla su quanto accaduto in passato. Casilda invece indaga con Carmen riguardo al politico che ha visto in casa Alday, meravigliata dalle amicizie dell’ex gioielliere. Il discorso viene interrotto dall’arrivo di Ramon, che ringrazia Carmen per averlo spinto a parlare con Antonito e Lolita. A tarda notte, Lucia si intrufola nella casa di Telmo solo per baciarlo. Anche se la donna non tollera più il fatto di doversi nascondere. L’ex prete però le giura che presto tutto cambierà per la loro storia d’amore. Nelle ore successive, Fabiana sorride sotto ai baffi di fronte alle parole di Carmen, che alla fine ammette di essere innamorata di Ramon. A casa Alday invece si continua a discutere di affari: il senatore accetta le richieste, ma richiede una somma di denaro aggiuntiva.



