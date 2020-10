Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 19 al 25 ottobre: Felipe in arresto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 19 AL 25 OTTOBRE

Nella settimana dal 19 al 25 ottobre in Una Vita iniziano le indagini sulla morte di Alfredo e il commissario Mendez interroga Felipe perché lo ritiene uno dei maggiori indiziati. Susana si convince che suo nipote Liberto si sia suicidato ma in realtà è scappato in Portogallo e torna ad Acacias insieme a Rosina, annunciando di essersi rimesso con sua moglie. Felipe decide di viversi la relazione con Marcia alla luce del sole ma così presta il fianco a Genoveva che è in cerca di vendetta per essere stata utilizzata dal suo amante: con l’aiuto di Ursula cerca di vendicarsi dell’uomo colpendo la sua amata. Emilio decide di comportarsi in modo molto grezzo con Angelines così da convincerla a rompere il fidanzamento. Alla pensione di Fabiana e Servante, invece, si verifica un allagamento e la struttura è sul punto di crollare: i due non hanno i soldi necessari per poter procedere con le riparazioni e meditano di chiudere il locale. Bellita e Jose concordano con gli organizzatori della festa patronale la possibilità di far esibire Cinta ma quando la ragazza viene a saperlo si arrabbia molto e si rifiuta di prendervi parte.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe affronta Genoveva e le dice che la odia con tutte le sue forze e che è andato a letto con lei solo per avere le informazioni necessarie per poter distruggere sia suo marito e che lei stessa della quale conosceva la sua voglia di vendicarsi per la morte di Samuel. Con molta freddezza, poi, aggiunge di averla manovrata per i suoi desideri e che ora che non ne ha più bisogno non vuole vederla mai più. Ledesma scopre Cinta ed Emilio che si baciano e fa fallire il loro piano di rompere il fidanzamento: Ledesma minaccia il ragazzo di rivelare a tutti chi è il colpevole dell’assassinio di Riccardo se non terrà fede alla parola data e porterà avanti il fidanzamento. Genoveva torna a casa ed è disperata ma viene soccorsa da Ursula che le promette che la aiuterà a vendicarsi di Felipe, colpevole di essersi presa gioco di lei. A casa sua Felipe organizza una serata romantica per lui e Marcia e l’avvocato ne approfitta per raccontare alla donna che ama di aver finalmente rotto con Genoveva e averle detto che era solo un inganno l’amore che dimostrava nei suoi confronti. Si scopre, così, che Marcia aveva raccontato già a Felipe di essere stata costretta da Ursula e Alfredo a riferire tutto quello che sentiva a casa dell’avvocato.

Felipe vede Marcia preoccupata e le chiede con insistenza di raccontargli perché Alfredo la ricattava ma la ragazza risponde che non si sente ancora pronta per parlare. Felicia sgrida suo figlio per il goffo tentativo di Emilio di rompere il fidanzamento. Quando Antonito passa a trovare il suo amico, chiede scusa ad Emilio per non essere riuscito ad aiutarlo ma il Pasamar dice che ormai tutto è perduto e che l’unica cosa che resta da fare è accettare il suo destino. Marcelina e Jacinto portano a Bellita il dolce che la donna ha preparato per lei: il dono è apprezzato e tutto viene perdonato. Susana incontra per strada Ramon e suo figlio e comunica loro che Liberto ha stilato il suo testamento e teme che il nipote possa aver deciso di uccidersi perché nessuno lo riesce a trovare da ore. I due promettono di darsi da fare per riuscire a trovarlo. L’omicidio di Alfredo Bryce ha attirato l’attenzione della polizia perché l’uomo era molto odiato da tante persone ed è difficile riuscire a capire chi sia stato il colpevole. Il commissario che si occupa delle indagini va a trovare Felipe e gli dice che nelle sue indagini il suo nome è uscito fuori perché le voci di corridoio lo indicano come l’amante di Genoveva. L’avvocato prima cerca di negare ma poi viene messo alle strette dall’agente.



