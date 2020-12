Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 21 al 27 novembre: Felipe e Mauro nei guai?

Una Vita, anticipazioni puntate dal 21 al 27 novembre

Nelle puntate della settimana dal 21 al 27 dicembre di Una Vita, Andrade convoca nella sua casa Mauro e Felipe per parlare loro dell’affare delle ragazze asiatiche. L’avvocato, però, con molta furbizia dice allo schiavista che preferisce le ragazze di colore così Andrade li porta a fare il tour che di solito riserva ai suoi clienti più importanti. Felipe incontra finalmente di nuovo Marcia che è tenuta prigioniera proprio lì. Emilio è sempre più intenzionato a salvare sua madre dalle grinfie di Ledesma e per questo sta tramando con Josè per riuscire a mettere in scacco l’uomo. Proprio grazie all’aiuto del futuro suocero riesce a far firmare a Copernico dei documenti che per lui potrebbero essere molto compromettenti. Ramon ha preso una decisione: l’unico modo per riportare la pace nella sua famiglia è quello di separare le due coppie. Trova così un nuovo appartamento in affitto per lui e Carmen ma quando la moglie e Lolita vengono a sapere delle sue intenzioni si oppongono fermamente perché non vogliono assolutamente essere divise.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, a casa di Felipe una sera si sentono dei colpi molto forti alla porta, come se qualcuno volesse buttare giù la porta. Tutto il palazzo sente il fracasso ma Felipe corre ad aprire prima che qualcuno possa notare qualcosa: alla porta c’è Mauro che è in evidente stato confusionale. Quando lo fa accomodare in salotto si rende conto che l’uomo non è in sé e che non riesce a dire nulla di sensato se non a pronunciare il nome della defunta moglie. Il giorno dopo Rosina, Susana e Bellita sono al Nuovo Secolo che fanno colazione e spettegolano proprio su quello che è accaduto la notte prima e vengono raggiunte da Genoveva che si dimostra molto interessata a saperne di più. Decidono, così, di interrogare Agustina che sta passando proprio in quel momento ma la domestica di casa Alvarez-Hermoso dice chiaramente che lei non era in casa in quel momento e che comunque non può parlare dei fatti che riguardano la vita del suo padrone. Subito dopo appena resta da sola con Ursula, la Salmeron se la prende con la sua domestica perché ha la sensazione che Felipe sappia qualcosa che a loro sfugge e teme che possa venire a galla quello che hanno fatto alla Sampaio.

Emilio va a casa di Josè per ragguagliarlo sulle ultime novità rispetto al loro piano. Il Dominguez confessa al suo futuro genero che sta trovando molte difficoltà a stringere un rapporto con Ledesma perché non solo l’uomo è diffidente ma è anche molto sgradevole. Il Pasamar, però, ha con sé dei documenti che potrebbero finalmente inchiodare Copernico e per questo li consegna a Josè, prima che Cinta possa vedere quello che sta succedendo. Più tardi al Nuovo Secolo Felicia ribadisce al figlio che tutto è pronto per il trasferimento suo e di Camino a Cadice per aprire un nuovo locale ma il ragazzo non solo rifiuta di ubbidire alla madre ma le racconta anche che non è stato davvero a Barcellona come aveva detto ma è andato a Santander dove ha trovato delle informazioni interessanti per liberarsi una volta e per sempre da Ledesma. A casa Palacios continuano le tensioni. Antonito e Ramon si recano alla bottega di Lolita per tentare un riavvicinamento ma un paio di frasi infelici dei due uomini non fanno che arrabbiare ancora di più la ragazza che racconta ovviamente tutto a Carmen, la quale a sua volta se la prende con il marito Ramon. Sembra davvero che non si riesca ad uscire da questo circolo vizioso così il capofamiglia dei Palacios si trova costretto a prendere una decisione drastica nell’interesse di tutti.



