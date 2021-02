Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 22 al 26 febbraio: Susana contro tutti

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 22 AL 26 FEBBRAIO

Nelle puntate dal 22 al 26 febbraio di Una Vita, Susana è scontrosa per la fine della sua storia d’amore con Armando e tratta male tutti. Decide così di partire per Genova ma, prima del viaggio, il diplomatico le chiede davanti a tutti se vuole partire con lui per la Francia: la sarta accetta ma a condizione di sposarsi prima. Bellita organizza una festa per celebrare la sua vittoria contro Carchano ma è comunque decisa a trovare Donna Margherita e per questo decide di assumere un investigatore privato. Intanto Josè entra a far parte di nascosto di una compagnia teatrale parrocchiale. Marcia è convinta che Santiago non sia davvero suo marito e per questo riscatta al banco dei pegni le loro fedi nuziali, rendendosi così conto che l’anello del marito è troppo largo per la sua mano. Decide così di andare da Felipe per chiedergli un aiuto a smascherare l’impostore ma ha una brutta sorpresa: trova l’uomo nel suo salotto che bacia appassionatamente Genoveva. Ursula inizia a dare segni di follia e Augustina e Fabiana sono molto preoccupate per lei.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Rosina e Liberto sono disperati perché non riescono a trovare più Susana. Accompagnati da Armando, l’ultima ad averla vista, vanno a sporgere denuncia alla polizia, convinti che la donna abbia commesso una sciocchezza dopo aver saputo che il diplomatico sarà costretto a trasferirsi in Francia. Quando ormai perdono le speranze di rivederla, però, ecco che la sarta ricompare e dice ad Armando che non vuole essere la persona che lo costringe a rinunciare a fare il suo dovere per la patria. Così lo saluta per sempre e piange sconsolata fra le braccia di suo nipote e della moglie. Ramon incontra Felipe in strada ed è molto felice di vederlo finalmente più sereno. Per questo motivo gli propone di organizzare una cena al Nuovo Secolo per festeggiare la buona riuscita del progetto del rimpatrio dei soldati spagnoli: alla serata parteciperanno lui e Carmen, Liberto e Rosina e naturalmente Felipe e Genoveva. Il Palacios non nega che farebbe piacere a tutti se fra l’avvocato e la vedova Alday potesse iniziare una storia d’amore. Quando Felipe va ad invitare la Salmeron, la donna accetta con entusiasmo, visto che sente di essere ad un passo dal riconquistare il suo amato. Prima, però, va alla solita pensione nella quale incontra in segreto Santiago e per convincerlo a partire quanto prima con Marcia decide di concedersi a lui, cambiando così tattica.

Cinta delusa dal mondo dello spettacolo e…

Bellita, con l’aiuto di Rosina, riesce a far pubblicare un articolo nel quale si racconta il raggiro di Don Carchano, così da riabilitare la sua immagine. Poiché è felice visto che la sua carriera è salva, decide di organizzare una merenda a casa sua invitando tutti i vicini. Non è dello stesso umore Cinta, la quale è rimasta molto delusa dal mondo dello spettacolo e, nonostante le insistenze di Emilio e di Camino, giura che non reciterà mai più né calcherà un palco. Quella sera stessa si svolge anche la grigliata offerta da Cesareo a tutti gli inquilini della soffitta. Manca, purtroppo, Arantxa che è impegnata per la festa dei suoi signori e il guardiano è molto triste per questo. Mentre tutti sono pronti ad addentare le costolette, Jacinto si rende conto che l’animale ucciso potrebbe essere una capretta del suo paese e per questo si intristisce e impedisce a tutti di mangiare. Ursula va a casa di Felipe per parlare di Agustina e chiede alla domestica di mostrarle la foto di Mateo. Casualmente vede anche un ritratto di Telmo e perde completamente la calma, iniziando ad urlare che tutti dovranno pagare per quello che le hanno fatto.





