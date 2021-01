Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 25 al 29 gennaio: Santiago vuole rimanere?

Una Vita, anticipazioni puntate dal 25 al 29 gennaio

Nelle puntate della settimana prossima di Una Vita, Santiago vuole farsi accettare dalla comunità di Acacias e per questo raduna tutti i vicini nella pensione di Fabiana, con l’intento di spiegare loro la sua storia con Marcia e chiedere di non giudicare male sua moglie. Poi va da Felipe e si offre di aiutarlo a far arrestare i trafficanti di schiavi ma l’avvocato rifiuta il suo supporto perché è ancora molto innamorato di Marcia. Quando qualche giorno dopo Felipe ha modo di incontrarsi proprio con la ragazza, i due capiscono di essere ancora innamorati e iniziano a frequentarsi di nascosto. L’avvocato, però, cambia visibilmente umore e per questo Genoveva, sempre pronta ad essere al suo fianco, capisce che deve aver fatto pace con Marcia: decide, quindi, di aiutare Santiago a trovare un lavoro lontano da Acacias, convincendolo a portare con sé sua moglie. Cinta e Camino iniziano a girare il film ma ben presto capiscono che c’è qualcosa che non va perché il produttore non vuole far leggere a Cinta, protagonista della pellicola, il copione. Susana scopre che Armando è stato sposato e l’uomo decide di dichiararsi finalmente all’ex sarta.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Marcia riesce finalmente a parlare con Felipe e gli spiega tutto ma l’avvocato è molto arrabbiato. Si placa soltanto quando la ragazza gli dice che era convinta che il marito fosse morto ma, nonostante questa giustificazione, non può perdonarla e soprattutto non riesce a credere che la Sampaio ami davvero solo lui. Marcia ribadisce che, anche se lui riuscisse a perdonarla, non potrebbero comunque stare insieme perché lei è la legittima moglie di Santiago e deve stare con lui. Poi gli promette di stare lontana da lui il più possibile, così da dargli modo di dimenticarla. Quando l’avvocato resta da solo, Genoveva è subito pronta a correre al suo capezzale per consolarlo. Cinta festeggia insieme alla sua famiglia per avere avuto la parte principale della pellicola di Carchano ma la ragazza ammette con i suoi genitori che Camino in realtà era stata molto più brava di lei. Quando va via, Bellita e Josè commentano che probabilmente è stata scelta perché è la figlia della Del Campo e il produttore spera di attirare più spettatori.

I rapporti tra Santiago e Marcia sono molto tesi. L’uomo fa di tutto per essere conciliante con sua moglie ma la Sampaio confessa di essere molto a disagio nello stare vicino a lui. Santiago si dice disponibile a recuperare il loro matrimonio ed è disposto ad aspettare tutto il tempo necessario ma non ce la fa a rinunciare a sua moglie. Susana racconta a Rosina e Lolita che vuole ricambiare l’invito di Armando, preparando un pranzo francese che possa conquistare il suo palato. Lolita vuole chiamare suo figlio Abundio, nonostante tutti si facciano in quattro per convincerla a fare una scelta diversa: le amiche non riescono a trattenere le risate per la confessione della moglie di Antonito. Fabiana racconta a Marcia che suo marito Santiago ha trovato un lavoretto ad Acacias: la Sampaio resta molto stupita perché pensava che sarebbero andati via. Poi confessa all’amica di voler andare via perché sa che la sua presenza potrebbe far soffrire Felipe. L’avvocato, intanto, è talmente affranto che non si rende conto che la Salmeron lo sta circuendo. Resta molto stupito, però, quando la donna lo invita a dare ascolto alle parole di Marcia per evitare in futuro di pentirsi di non averle dato una possibilità. Comunque Genoveva sembra l’unica capace di strappare un sorriso ad un sofferente Felipe.





