Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio: i dubbi di Carmen e…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 27 AL 31 LUGLIO

Una Vita torna in onda per una nuova settimana insieme, l’ultima in cui la soap spagnola dovrà condividere il pomeriggio con Beautiful prendendo così il posto che la soap americana lascerà vacante. Ma cosa succederà nelle nuove puntate in onda dal 27 al 31 luglio? La proposta di Josè non è piaciuta molto alla moglie, ma alla fine lui e Bellita organizzano la partenza per l’Argentina. Con la scusa della caviglia dolorante, Cinta potrà rimanere a casa. Ne approfitta così per rivedere Emilio e chiedergli di rendere il loro amore pubblico. Messa alle strette e sempre più impaurita, Genoveva potrà contare ancora sull’amicizia di Marlene. Quest’ultima anzi le farà capire che esiste solo un modo per liberarsi di Alfredo: ucciderlo. Intanto, Marcelina continua ad avere una forte allergia e accusa Servante di esserne responsabile, chiedendogli di trovare un rimedio.

Ramon e Carmen stanno vivendo un periodo felice, anche se i mormorii alle loro spalle non cesseranno così facilmente. Il padre di Antonito proporrà poi alla donna che ama di fare compere insieme: vuole comprarle un vestito. Carmen tuttavia rimarrà delusa nel vedere che l’abito scelto dal fidanzato è identico a uno di quelli di Trini. I dubbi di Carmen continuano. Ramon le chiede di comportarsi in modo più rilassato durante le loro uscite in pubblico, ma la donna ha dei timori. Soprattutto perchè il suo dubbio è che Ramon voglia trasformarla in una copia della sua defunta moglie. Genoveva decide di non accettare il piano diabolito di Marlene e rifiuta il suo aiuto. Il suo umore tuttavia cambia quando sorprende Alfredo a parlare con Cristobal.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva chiede ad Alfredo di poterlo accompagnare al circolo, ma tradisce il suo timore. Intanto, Cinta convince la madre a farla andare a La Deliciosa solo per vedere Emilio, ma cade sul pavimento a causa della caviglia dolorante. Mentre Carmen scopre che l’Ispettore sta per arrestare Antonito, il ragazzo è convinto di aver trovato un accordo per evitare il servizio militare. Ramon cerca di farlo ragionare invano: Carmen li raggiunge poco dopo per rivelare la trappola che lo attende. La cameriera finge così che Ramon soffra ancora di allucinazioni e che Antonito sia l’unico in grado di tenerlo sotto controllo. Nel frattempo, Marlene si presenta a casadi Genoveva per chiederle spiegazioni riguardo alle nozze con Alfredo. Dopo aver cercato di convincerla a tornare sui suoi passi, Marlene chiede all’amica di starle lontana e le dice addio. Alla locanda, l’Ispettore confessa di avere un padre nelle stesse condizioni di Ramon. Alla fine accetta che Antonito non parta più e la famiglia può festeggiare. Emilio e Cinta invece si baciano senza essere visti dalla cameriera, mentre Ramon rivela a Carmen di voler parlare a tutti di loro due. Al mattino, Genoveva finge con Alfredo di aver ricevuto la visita di Rosina.

L’uomo però si presenta a casa di Liberto e scopre la verità da Rosina. In seguito, Susana e Rosina rivelano a Felicia di voler gestire un mercatino solidale per i poveri nel suo ristorante. Genoveva però si offre disponibile per aprire le porte del suo appartamento. Più tardi, Ramon fa la sua prima uscita pubblica con Carmen e i residenti di Acacias iniziano a mormorare alle loro spalle. L’indignazione di Susana e Rosina aumenta quando Ramon fa il baciamano alla domestica. Una volta a casa, Alfredo mette le cose in chiaro con la moglie: dovrà rispettare il loro patto e andare fino in fondo.





