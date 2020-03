Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 9 al 13 marzo: Ursula libera?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 9 AL 13 MARZO

Ci siamo: la testimonianza di Agustina sarà alla fine utile per riuscire a liberare Ursula nelle nuove puntate di Una Vita. La donna infatti è stata arrestata per l’omicidio di Guillermo anche se innocente, a causa dell’inganno creato da Filo. Lo scagnozzo di Batan però ha le ore contate e il tutto grazie a Mendez, che con l’aiuto di Telmo e Lucia creerà una trappola per poterlo incastrare. L’ex prete infatti farà da esca per attirare il criminale in una bettola, dove intende affrontarlo di persona. Lucia però si travestirà da cortigiana e seguirà il suo innamorato senza dirgli nulla, mettendo a rischio l’incolumità di entrambi. Sarà una mossa azzardata di Filo alla fine a permettere il suo arresto: lo scagnozzo infatti cercherà di molestare la Alvarado e Telmo deciderà di reagire. Una volta assicurato dietro le sbarre, Ursula potrà finalmente lasciare il carcere.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Casilda è preoccupata per Rosina: la morte di Trini l’ha sconvolta così tanto che ha mangiato solo sei frittelle per colazione. Il cugino le rivela poi di essere pronto per parlare con Ovidia e lasciarla. Intanto, Inigo pensa come liberarsi di Borras, visto che non avrà mai tutti i soldi che gli chiede per Tito. Leonor si offre per chiedere aiuto alla madre, ma il fidanzato si rifiuta di scaricare il problema sulla sua famiglia. Lucia confida invece a Susana di essere preoccupata per la cugina: Celia è agitata dalla morte di Trini e ossessionata da Milagros. Agustina fa cenno poi alla ragazza di seguirla in sartoria con una scusa. Nel frattempo, Carmen rivela a Samuel di volerlo aiutare: ha impegnato alcuni suoi oggetti al monte della pietà per fargli ottenere un po’ di denaro. Mentre Leonor convince Liberto ad aiutare Inigo, Felipe trova la moglie attaccata alla porta dei Palacios, decisa ad intervenire per calmare Milagros. Dopo aver scoperto che Agustina potrebbe scagionare Ursula, Telmo chiede a Mendez di interrogare la cameriera in via ufficiosa per non farle correre dei pericoli.

Agustina racconta tutto a Lucia di come è stata minacciata, mentre le cameriere decidono di chiamare una balia che dia il latte a Milagros. Celia però si oppone all’idea di Lolita, sicura che la bambina non abbia bisogno di estranei. Mendez invece rivela a Telmo che la descrizione di Agustina corrisponde a quella di Filo ed è sicuro di poterlo incastrare grazie al riconoscimento della cameriera. Il criminale si trova intanto a casa di Samuel: lo strozzino vuole fargli capire che non accetta altre proroghe e ammette di aver ucciso Guillermo, oltre a piazzare il coltello per incolpare Ursula. Dopo averli sorpresi in atteggiamenti equivoci, Felipe decide di affrontare Lucia e Telmo: ha intuito che hanno una relazione. L’ex prete vorrebbe ufficializzare il tutto, ma l’avvocato non approva il loro amore. Intanto, Celia ottiene ciò che ha sempre voluto: convince Antonito a lasciarle portare Milagros a casa sua, per permettere a don Ramon di riprendersi dal dolore.

Lolita inizia a credere che il comportamento di Celia sia strano e preme per chiamare una balia. Intanto, Agustina riconosce Filo, ma Mendez ha bisogno delle prove per incriminarlo. Lucia invece confessa tutto a Celia: è innamorata di Telmo ed è corrisposta. Con sua sorpresa, la cugina approva il loro amore mentre Felipe raccomanda alla coppia di agire con prudenza. Più tardi, Inigo scopre che Tito potrebbe essere in pericolo e cerca di fare di tutto per salvarlo. Antonito invece parla con Felipe della balia e del rifiuto di Celia, ma l’avvocato decide di non intromettersi fra Lolita e sua moglie. Fabiana li informa poco dopo che Ramon è scomparso, mentre Ursula peggiora sempre di più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA