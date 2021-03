Una Vita/ Anticipazioni puntate dall’1 al 4 marzo: Felipe e Genoveva al bacio!

Una Vita, anticipazioni puntate dall’1 al 4 marzo

Nella puntata di questa settimana, dall’1 al 4 marzo, di Una vita, la Sampaio vede Felipe e Genoveva che si baciano ed è addolorata all’idea di aver perso l’uomo che ama. Presa da una crisi respiratorio, butta il suo inalatore perché ha deciso di morire non potendo stare con Felipe. Santiago, però, riesce a trovarlo e la salva. Arantxa trova una valigia piena di vestiti che Josè sta nascondendo e così la fa vedere a Bellita che si convince ancora di più che il marito la stia tradendo. Marcelina decide di portare al paese Jacinto per riuscire a distrarlo dai suoi problemi e dalla morte della sua amata pecora Remigia. Susana decide di accettare la proposta di Armando di partire insieme per la Francia ma solo a condizione che l’uomo la sposi, ovviamente il diplomatico coglie al volo l’occasione per non perdere la donna che ama.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Fra Felipe e Genoveva scoppia la passione e i due si baciano ma, prima di poter andare oltre, vengono interrotti accidentalmente da Agustina. I due ridono come dei ragazzini per questo piccolo inconveniente e poi si promettono che troveranno a breve presto l’occasione per restare da soli. Genoveva è molto felice perché pensa di essere sul punto di riuscire a conquistare l’uomo che ama e si lascia andare a questa confidenza anche con le altre signore di Acacias, quando si ritrovano al Nuovo Secolo per leggere il giornale con la notizia del rimpatrio dei soldati spagnoli. Anche Casilda entra in possesso di una copia del giornale e la porta a Marcia, sperando che non soffra troppo nel vedere in prima pagina la foto di Genoveva e Felipe. La Sampaio racconta all’amica di aver sognato l’avvocato quella notte e di essere ancora emozionata per i baci che si scambiavano. Poi confida alla domestica dei Seler che al marito non va più la fede di un tempo e questo particolare l’ha convinta che l’uomo non sia davvero chi dice di essere. Anche Liberto si rende conto che Jacinto è talmente affranto da non poter più lavorare e confida a Marcelina che molti condomini si sono lamentati della sua condotta e stanno pensando di mandarlo via. Per questo motivo la donna decide di portare il marito al suo villaggio, per riuscire a farlo riprendere.

Bellita e Cinta all’oscuro di tutto ma…

Josè racconta ad Emilio che è pronto a sostenere il provino per la compagnia teatrale ma i due nascondono la notizia a Bellita e a Cinta. La Del Campo inizia a notare le stranezze di suo marito ma non dà troppo peso alla cosa. I suoi sospetti aumentano quando incontra Don Ramon per strada e scopre che la conferenza alla quale l’uomo diceva di aver partecipato in realtà non si poteva tenere perché la sala del circolo è in ristrutturazione. Rosina organizza una merenda a casa sua per salutare Susana che è pronta a partire per Genova per andare dal figlio: tutti gli abitanti di Acacias vengono invitati. Non si tratta dell’unica sorpresa nel palazzo, però, perché anche Felipe chiede l’aiuto di Agustina per organizzare a casa sua una cenetta per due: l’invitata d’onore è proprio la Salmeron per la quale l’avvocato ha preparato qualcosa che è convinto le piacerà. Marcia, dopo aver saputo da Fabiana che Felipe si sta avvicinando sempre di più a Genoveva, dice a Casilda che vuole parlare con lui per chiedergli aiuto per scoprire se davvero Santiago è chi dice di essere. Alla merenda per salutare Susana fa irruzione Armando che vuole parlare con Susana: ha avuto il permesso dal re di poter portare Susana con lui in missione e le chiede di renderlo l’uomo più felice del mondo accompagnandolo in Francia. Marcia aspetta l’assenza del marito per recarsi a casa di Felipe e parlare con lui ma ha una brutta sorpresa.



