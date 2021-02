Una Vita/ Anticipazioni puntate dall’1 al 5 febbraio: il copione-gate!

Una Vita, anticipazioni puntate dall’1 al 5 febbraio

Nelle puntate dall’1 al 5 febbraio di Una Vita, Felipe e Marcia continuano a vedersi di nascosto anche se Agustina li scopre ma promette di non proferire parola. La Sampaio, però, si sente molto in colpa e dopo poco, pur ammettendo di amare ancora l’avvocato, gli dice che la loro storia deve finire, proponendo a Santiago di lasciare immediatamente la città insieme. Genoveva sospetta che il suo amato abbia ripreso a rivedere Marcia e glielo chiede direttamente ma lui nega. Non essendo convinta delle spiegazioni, però, decide di parlare direttamente con Santiago. Josè, per essere sicuro che la figlia non venga coinvolta in storie strane, chiede a Carchano di leggere il copione e il produttore non si sottrae, anche se gli fa vedere un copione fasullo. Quando Bellita propone a Don Alfonso di organizzare una proiezione privata al Nuovo Secolo, la sorpresa che devono affrontare è molto spiacevole: nel film Cinta interpreta la parte di una cantante che si chiama Bellita Del Campo e che è solo arrivista e senza neanche una briciola di talento.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Rosina prova a convincere Susana a scoprire i motivi per i quali Armando ha divorziato, convinta che potrebbe avere delle spiegazioni che potrebbero far cambiare all’amica idea sulla sua frequentazione. Mentre discutono ricevono la visita proprio del diplomatico che è venuto ad invitare la donna a pranzo in compagnia di un amico stilista molto famoso. Nonostante la sarta muoia dalla voglia di andare, inventa una scusa per declinare l’invito. Cinta e Camino costringono Bellita e Felicia a stare ad ascoltarle e le sgridano per aver litigato su quale delle due figlie sia l’attrice migliore. Poi le costringono a scusarsi l’una con l’altra ma le due, pur ammettendo di aver esagerato, non vogliono chiedersi scusa. Marcia torna alla locanda da Santiago e gli dice che il medico l’ha trovata meglio. La Sampaio resta molto stupita per il fatto che il marito abbia chiesto un anticipo per portare la moglie in un sanatorio molto costoso dove potranno curarle i problemi ai polmoni. Marcia dice al marito che non merita tutte queste attenzioni e Santiago non capisce come mai faccia questa affermazione.

Felipe vuole ancora Marcia e Genoveva..

Genoveva va da Felipe perché il giorno prima l’uomo non si è presentato al loro appuntamento. Lo trova di un umore allegro e si chiede come mai ma la scusa dell’avvocato sembra non convincerla. Cinta confessa a Camino di essere molto delusa dal mondo del cinema e che, se tornasse indietro, non rifarebbe neanche il provino. Le due vengono interrotte da Emilio ma Camino coglie l’occasione per sgridare il fratello visto che non le aveva detto del litigio fra Bellita e Felicia. Santiago chiede alla moglie di perdonarlo per non essere stato un marito attento ma le promette che farà di tutto per ricucire il loro rapporto. Capisce, però, che la donna in realtà è ancora innamorata di Felipe ma intende riconquistarla. Ramon e Liberto, a passeggio per le strade di Acacias, incontrano Felipe che è di ottimo umore e ne restano davvero sorpresi. Poi l’avvocato chiede a Fabiana di consegnare una busta con discrezione a Marcia. La locandiera prova a rifiutarsi perché si sta affezionando molto a Santiago ma si lascia convincere dallo sguardo supplicante dell’uomo. Rosina dice a Liberto che pensa che Armando sia innamorato di Susana ma il marito non le crede. Quando la donna gli dice che dovrebbero spronare la zia a frequentare il diplomatico, Liberto ribatte che sua zia non frequenterebbe mai un uomo divorziato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA