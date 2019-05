UNA VITA/ Anticipazioni serale 28 maggio: il tragico passato di Ursula

ANTICIPAZIONI UNA VITA PUNTATA 28 MAGGIO 2019

Martedì 28 maggio, alle 22.25 su Rete 4, subito dopo Il Segreto, andrà in onda una nuova puntata serale di Una vita. Per gli abitanti di Acacias 38 tutto sta per cambiare e nuovi scandali sono all’orizzonte. Al centro della trama del nuovo episodio ci sarà non solo il desiderio di Diego di scoprire la verità sulla morte di Martin, ma anche il feeling pericoloso che c’è tra Leonor e Inigo. Nonostante quest’ultimo sia un uomo sposato, infatti, comincerà a sfoggiare il proprio debole per la scrittrice. Tuttavia, la vera protagonista della puntata sarà Ursula, diventata la vera dark lady della soap opera spagnola dopo l’addio di Cayetana. Ursula continua a muovere i fili per allontanare Blanca da Diego anche con mezzi brutali, ma cosa si nasconde dietro l’anima cattiva dell’ex domestica? La verità sul suo passato verrà a galla proprio questa sera. Andiamo a scoprire, dunque, tutte le anticipazioni.

UNA VITA: IL TRAGICO PASSATO DI URSULA

A scoprire importanti dettagli sul passato di Ursula è l’investigatore Riera. L’ex domestica discende da un’importante famiglia russa, i Koval. Ursula era stata promessa in sposa dai genitori ad un uomo molto ricco, Aleksander che, alla fine, rinunciò al matrimonio. Ursula, infatti, fu violentata da alcuni delinquenti che si intrufolarono in casa sua. Tuttavia, sia i genitori che il suo promesso sposo non credettero alla violenza al punto da ripudiarla. Rimasta sola, l’ex domestica reagì diventando la donna crudele e malvagia che gli abitanti di Acacias 38 hanno conosciuto. Tuttavia, il passato di Ursula presenta ancora qualche elemento misterioso. Sul corpo delle figlie di Ursula, infatti, c’è lo stemma dei Koval: cosa è successo davvero tra Ursula e a sua famiglia?

SCOPPIA L’AMORE TRA LEONOR E INIGO?

Un nuovo scandalo potrebbe scoppiare ad Acacias 38. Leonor, dopo la morte di Pablo, ha ripreso in mano la propria vita dedicandosi soprattutto al lavoro. L’arrivo nel quartiere di Inigo, però, potrebbe dare vita ad una nuova situazione. Il giovane, infatti, pur essendo un uomo sposato, mostra il proprio interesse per Leonor al punto che un gesto affettuoso tra i due viene intercettato da Susana che intuisce il sentimento che il giovane prova per Leonor. Nel frattempo, Diego scappa dal carcere e si presenta da Huertas Lopez a cui confessa di voler scoprire la verità su Vinas, la guardia che ha ucciso Martin, colpito da un proiettile destinato proprio a Diego. Infine, Casilda ha perso la memoria non ricordando la morte di Martin. Rosina, così, decide di raccontare personalmente la verità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA