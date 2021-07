Una Vita/ Anticipazioni settimanali 17 al 24 luglio: la morte di Marcia

Una Vita, anticipazioni puntata serale 17 luglio

Una Vita torna in onda oggi, sabato 17 luglio, in prima serata su Rete 4, con una puntata assolutamente imperidbile e che, negli episodi in onda in Italia la settimana prossima, porteranno alla morte di Marcia, una delle protagoniste dell’ultima stagione di Una Vita. Nella puntata serale in onda oggi, Camino, dopo aver fatto visita a Maite in carcere e aver provato a consolarla, torna a casa sempre più sofferente per la terribile situazione che sta vivendo la donna che ama. A farle riacquistare fiducia, però, è Ildefonso il quale annuncia di aver convinto la lavandaia a ritirare la denuncia sporta contro Maite. Mentre tutti gli abitanti di Acacias è in ansia per la salute del piccolo Moncho, il figlio di Lolita, Bellita decide di capire cosa sta realmente accadendo parlando con il marito. José Miguel decide così di raccontarle la verità.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 luglio: Felipe ha dei dubbi su Genoveva

Una vita, anticipazioni dal 18 al 24 luglio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Marcia deciderà di avere un ultimo e definitivo incontro con Genevova la quale accetterà di confrontarsi con la donna di cui è realmente innamorato il marito Felipe. Cesareo riconosce Genoveva e la segue, ma viene poi distratto dalle urla di una donna. Genoveva, così, arriva da sola all’appuntamento con Marcia a cui offre dei solde nel tentativo di convincerla a lasciare per sempre Acacias. Marcia, però, non accetta e, in preda alla rabbia, Genoveva la uccide. A trovare il corpo di Marcia è Cesareo il quale riconosce l’arma del delitto e comunica il dettaglio al commissario Mendez. La notizia della morte di Marcia arriva immediatamente ad Acacias dove Felipe, distrutto dal dolore, chiede a Mendez di trovare il colpevole o si farà giustizia da solo.

