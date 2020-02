Una Vita/ Anticipazioni settimanali 3-9 febbraio 2020: Liberto lascia la boxe

Una Vita, anticipazioni puntate 3-9 febbraio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella nuova settimana di Una Vita vedremo le strade di Acacias farsi teatro di tante nuove vicissitudini. Liberto, dopo aver preso un pugno in faccia durante l’incontro di pugilato ed essere anche stato scoperto dalla moglie, deciderà di abbandonare la sua carriera di boxeur per amore di Rosina. Mentre PadreTelmo, aiutato e supportato da Fra Guillermo, cercher di tened fede ai suoi voti, Celia proverà ad aiutare l’Alday a riconquistarsi il cuore di Lucia. Lolita ed Antonito potranno finalmente arrivare all’altare. La sposa sarà avvolta da un abito nuziale realizzato per lei da Trini. Ma non mancherà un pizzico di malumore quando scoprirà che proprio Trini e Susana (che l’ha accompagnata a scegliere l’abito) non esitano a parlar male di lei alle sue spalle criticando le sue scelte in fatto di vestiti. L’aiuto ed i consigli delle amiche della soffitta si riveleranno davvero preziosi per Lolita. Anche il menù del pranzo di nozze sembra essere oggetto di discussione, che stavolta vedrà interessate Lolita e Flora. Celia e Felipe sembrano essersi davvero completamente ristabiliti dopo la pericolosa malattia che li ha colpiti. Proprio mentre l’uomo si trova fuori città per lavoro Celia scopre di essere in dolce attesa. Lucia non saprà darsi pace per i rifiuti che riceve da Padre Telmo, fino a che il sacerdote non le dirà di voler rispettare i voti presi. A quel punto la giovane Alvarado si deciderà ad invitare Samuel a cena da Celia. Proprio in questa occasione l’Alday le chiederà nuovamente di diventare sua moglie. Cosa risponderà stavolta Lucia? Accetterà di sposare Samuel mettendo davvero la parola fine ai suoi sogni con Padre Telmo? Per saperlo non ci rimane che attendere nuove puntate di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Dopo la pausa di sabato 1 febbraio Una Vita è regolarmente tornata ieri sugli schermi di Canale 5 per mostrarci i tanti fatti che stanno animando Acacias. Se da un lato vi è Ceferino che, dopo aver baciato Casilda ed aver quindi sciolto Lolita da quel vecchio vincolo legato alla tradizione di Cabrahigo, ha scoperto che l’inganno era stato architettato dalle due donne. Nonostante questo è evidente però che l’uomo prova davvero una forte attrazione per Casilda. Dopo un chiarimento ed una rappacificazione i due iniziano a frequentarsi, anche se entrambi dovranno poi ammettere di non riuscire a cancellare il ricordo dei rispettivi coniugi morti e decideranno quindi di porre fine alla loro relazione. La partenza di Ceferino da Acacias permetterà a Lolita e Antonito di poter finalmente coronare il loro sogno d’amore. I due fissano così la data delle nozze. Nel frattempo Rosina e Susana scoprono i programmi di Liberto e si presentano sul luogo dove è previsto l’incontro di pugilato decise a mandarlo a monte.

Padre Telmo, dopo aver confessato al suo mentore ed amico Fra Guillermo, di aver baciato Lucia e di sentirsi fortemente attratto da lei, ritroverà nei consigli del padre spirituale la sua vocazione. Per questo cercherà in tutti i modi di evitare Lucia e quando la Alvarado si presenterà ripetutamente in chiesa lui le farà capire di non volerla vedere. Disperata e delusa dall’uomo che sente di amare si rifugierà a piangere sulla spalla di Samuel, che non attendeva altro per poter ridare inizio al loro rapporto ed assicurarsi così quella fetta del patrimonio della Alvarado che lo salverebbe dalle ire e minacce dei suoi aguzzini. Il dialogo con Fra Guillermo e Padre Telmo, con i conseguenti suggerimenti del mentore a rispettare i voti, segnerà davvero la fine della storia d’amore tra il sacerdote e Lucia? Tutto sembra dire che è proprio così, ma per vedere gli sviluppi di questa vicenda dovremmo attendere una nuova emozionante puntata, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA