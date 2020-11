Una Vita/ Anticipazioni settimanali dal 2 al 6 novembre: Milagros torna in città

Una Vita, anticipazioni puntate dal 2 al 6 novembre

Una settimana intensa attende i fan di Una Vita che tornerà in onda oggi con una serie di puntate in cui le rivelazioni e i colpi di scena non mancheranno. Ma cosa succederà nella soap spagnola e nelle puntate in onda dal 2 al 6 novembre? I fan di Una Vita sono rimasti a bocca asciutta sabato pomeriggio, il 31 ottobre, e anche questa settimana la puntata del sabato sembra in bilico. Cosa succederà nelle nuove puntate? Dopo la richiesta di Lolita in seguito al suo malore, Ramon accetta di restare a vivere con loro ma questo non gli impedirà di sposare Carmen. Per l’evento arriverà in città anche Milagros, la figlia che ha avuto con la sua Trini. Come andrà questa volta il suo matrimonio? Dall’altra lato, Ursula si dice pronta a seguire Genoveva ma prima rivela a Susana e Rosina quanto Marcia sia periolosa. Emilio e Cinta presentano ad Angelines un simpatico ragazzo sperando che si possa innamorare. Cos’altro succederà nelle nuove puntate?

Una Vita, dove siamo rimasti

Una Vita è andata in onda domenica con una mini puntata ma non sabato pomeriggio in seguito ad un cambio repentino di programmazione. Ma cosa è successo quindi nelle ultime puntate? Lolita si è sentita male e per questo ha chiesto a Ramon di non lasciare la loro casa insieme a Carmen per non rimanere da sola quando Antonito si allontana per lavoro. Intanto Servante e Fabiana hanno dei guai per via dei problemi alle condutture nella loro pensione, e per aiutarli a risollevare le loro sorti, ha deciso di affidare a loro il banchetto del suo matrimonio con Carmen. Intanto, per Genoveva è arrivato il momento di partire ma prima di farlo ha intenzione di congedarsi dall’unica amica che ha mai avuto nel quartiere ovvero la dolce Lolita. La vedova di Samuel rivela all’amica di aver restituito i soldi ai suoi vicini e adesso andrà via, magari in vacanza, perché l’eredità del marito morto è davvero ingente e questo le permette di non avere problemi di soldi. Ursula sembra pronta a seguire la sua padrona, lo farà davvero o prima vorrà liberarsi di Marcia? A lei chiede di rimanere sempre quello che è e prendersi cura del suo bambino sempre e comunque. Emilio è felice per i soldi che finalmente hanno recuperato ma anche per l’amore di Cinta. I loro piani si moltiplicano in attesa di essere felici mentre Angelines non molla la presa su di lui, alla fine troverà un altro amore lasciando in pace il giovane pasticcere?



© RIPRODUZIONE RISERVATA