Una Vita/ Anticipazioni settimanali: lo squilibrio di Ursula e Samuel

Anticipazioni Una Vita settimanali

Cosa accadrà nel corso della settimana con la telenovela Una Vita? Scopriamo cosa è successo ieri e cosa vedremo in questi giorni. Ieri, lunedì 26 agosto, la soap iberica si è aperta con il colonnello Valverde confidare ai vicini che sta per perdere la vista in maniera definitiva. La notizia ha dato quindi origine a una serie di visite, e Trini, Liberto e Rosina hanno anche tentato in modo maldestro di confortarlo. Oggi nel frattempo, vedremo Flora chiede a Felipe di accettare la difesa di Pena. Abbattuta, Ursula ritorna nel quartiere. In casa trova ad aspettarla Samuel che ha in serbo una sorpresa per lei. La donna quindi, cerca di convincere il padre che Samuel sia un vero bugiardo. Peccato che Ivan non la lasci nemmeno parlare e le dica quanto si vergogni ad averla messa al mondo. Questa cosa, fa scattare la pena di Blanca nei confronti della madre e si presenta nella sua abitazione con Moises, per consentirle di salutarlo prima che venga rinchiusa in manicomio.

Una Vita: lo squilibrio di Ursula e Samuel

Le anticipazioni di Una Vita, proseguono verso il fine settimana con Arturo che non recupera nemmeno un po’ di vista in maniera parziale. Silvia è molto preoccupata per lui e si rende conto che non sarà per niente facile convincerlo ad operarsi. Nel corso della puntata serale di sabato, in onda eccezionalmente su Rete4, vedremo Samuel andare ad Ursula in manicomio. La donna incomincerà a prendersi gioco di lui mentre il giovane Alday affermerà di aver trovato un modo per bloccare Blanca. Susana, inappagata del modo in cui Íñigo e Flora mandano avanti la Deliciosa, decide di proporre a Ramón di comperare il locale per darlo in gestione ad Antoñito e Lolita una volta che si saranno coniugati. Lui, dopo avere ascoltato la sua proposta, pare anche prendere l’idea in considerazione. Lucía torna da Salamanca e si sistema di nuovo in casa degli Álvarez-Hermoso mentre Arturo annuncia a Silvia che ha deciso di sottoporsi all’intervento agli occhi. Samuel rivela ad Ursula di volere ammazzare Moisès per far rimanere Blanca ad Acacias: il ragazzo ha chiari disturbi mentali.

