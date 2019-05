Una vita da gatto/ Su Italia 1 il film con Kevin Spacey (oggi, 25 maggio 2019)

Una vita da gatto condirà la prima serata di questo sabato 25 maggio di Italia 1. Il film è stato realizzato nel 2016 negli Stati Uniti. È stato prodotto da EuropaCorp. e Fundamental Films e distribuito nelle sale italiane dall’agenzia Key Films, con sceneggiatura scritta da Gwyn Lurie, Matt Allen, Caleb Wilson, Dan Antoniazzi e Ben Shiffrin. La regia è stata invece gestita da Barry Sonnenfeld, che nella sua carriera si è occupato dei primi due film de La Famiglia Addams e dei primi tre di Men in Black. Protagonista principale è il performer statunitense con cittadinanza britannica Kevin Spacey, apprezzato come attore, regista, produttore, sceneggiatore e direttore artistico. Ha vinto due Premi Oscar grazie a I soliti sospetti e American Beauty, oltre ad un Golden Globe, un Premio BAFTA e tanti altri riconoscimenti. Al suo fianco, ecco Jennifer Garner, che ha conquistato ben quattro nomination consecutive ai Golden Globe grazie alla serie televisiva Alias. Il cast è completato da Robbie Amell, Cheryl Hines, Mark Consuelos, Malina Weissman, Christopher Walken e Talitha Bateman. Clicca qui per il video del trailer

Una vita da gatto, la trama del film

Una vita da gatto si focalizza sulle vicende della famiglia Brand, in particolare su Tom. Quest’ultimo è un uomo d’affari che vive con l’unico obiettivo di rendere edifici sempre più elevati. La sua autentica ossessione per il lavoro gli fa trascurare la moglie Lara, la figlia Rebecca e il figlio di lui David, nato da un precedente matrimonio. L’ultima sua grande soddisfazione è la creazione dell’enorme grattacielo di Manhattan. Tom si accorge, dunque, di essersi dimenticato di fare un regalo di compleanno per Rebecca, che ha compiuto 11 anni. Chiede a sua figlia quale regalo vorrebbe e lei opta per un gatto. Tom odia i gatti, ma si reca presso un negozio apposito per rendere felice Rebecca. Tuttavia, si imbatte in un negoziante che in realtà è un mago, che fa trasferire la sua anima nel corso di un gatto di nome Mister Fuzzypants, al fine di comprendere i valori della sua famiglia. Tom cerca in ogni modo di farsi riconoscere dagli altri familiari e, in qualche modo, consente al figlio David di tornare alla guida della società del suo papà. Il magnate torna nel suo corpo ed è felice delle soddisfazioni professionali di suo figlio. Al termine del film, Tom e Rebecca tornano nello stesso negozio e acquistano proprio Mister Fuzzypants.

Il trailer del film “Una vita da gatto”





