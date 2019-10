UNA VITA IN BIANCO/ Anticipazioni 22 ottobre: la serie con Giulia De Lellis

UNA VITA IN BIANCO, LA SERIE

Dal libro alla web serie: la nuova fatica di Giulia De Lellis si chiama Una Vita in Bianco, una web serie che sarà disponibile online e su WittyTv a partire da oggi, 22 ottobre 2019. Sei episodi in tutto che ruoteranno attorno alla vita di tre coinquilini, Claudia, Sam e Teo. La prima verrà interpretata dall’ex di Andrea Damante ed esperta di moda, un ruolo che le calza a pennello visto che anche la sua Claudia è influencer di moda e sogna una carriera grazie ai social. “Io interpreto Claudia, che è di sicuro una sognatrice visto che sogna di poter essere seguita da tante persone un giorno”, dice infatti in una delle clip di presentazione. Non è però l’unico dettaglio che accomuna la protagonista a Giulia, visto che entrambe sono sempre pronte a farsi in quattro per le amiche, in qualsiasi situazione. “Anche Sam ha sempre la testa fra le nuvole, anche se saranno proprio queste sue caratteristiche a farla finire spesso nei guai”, aggiunge invece Ludovica Bizzaglia parlando del suo ruolo. Il più impacciato dei tre, Teo, ha il volto di Luca Turco e a quanto pare lo vedremo compiere delle vere e proprie gaffe, a causa del suo amore per le situazioni a rischio. Clicca qui per guardare il video dei tre protagonisti di Una Vita in Bianco. Uno show diviso fra serio e divertente quindi, in cui verranno affrontate le dinamiche della convivenza fra ragazzi. Non mancheranno però colpi di scena e disavventure per i protagonisti. Non si può dire però che i fan della De Lellis siano rimasti sorpresi di vederla già attiva con un nuovo progetto, a breve distanza dall’uscita del suo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza. Sono stati così tanti gli spoiler rivelati dall’esperta di moda che era impossibile non intuire che ci fosse qualcosa in pentola. Si tratta tra l’altro della prima prova da attrice per Giulia, che potrebbe presto fare persino il grande salto nel mondo dello spettacolo. Sempre più seguita e apprezzata dai giovani e giovanissimi, la sua Claudia potrebbe conquistare il web. Per sua fortuna potrà contare su due artisti che hanno una certa esperienza alle spalle in fatto di film e contenuti seriali. La Bizzaglia infatti ha preso parte a Un’altra vita, la fiction di Rai 1, ma la sua popolarità è esplosa solo due anni fa grazie ad Un posto al sole e al suo ruolo di Anita Falco. Anche Turco proviene dalla stessa soap, fin dai nove anni attivo nei panni di Nikolin Poggi. Nonostante questo, il giovane attore non ha mai lasciato il suo ruolo per tentare altre strade: la web serie potrebbe diventare anche per lui un trampolino di lancio per altri lavori.

UNA VITA IN BIANCO ANTICIPAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2019

EPISODIO 1 – Sam è stata lasciata e il suo umore sarà sempre più nero. Purtroppo Claudia non riuscirà nemmeno a risollevarla, nonostante i tanti tentativi per darle la possibilità di riprendersi. Senza considerare che il ragazzo che ama ha trovato una nuova fiamma e Sam e Claudia inizieranno subito a seguirla sui social per scoprire tutto su di lei. Intanto, Teo pensa a come superare un nuovo esame, ovviamente senza studiare e con l’aiuto dell’assistente virtuale. Dopo tanti tentativi caduti a vuoto, Claudia finisce per oltrepassare alcuni confini e fa ripetuti spoiler a Sam, provocando la sua rabbia. Le ragazze arrivano ai ferri corti e ognuna intende lasciare l’appartamento per liberarsi dell’altra. Visto che Sam però è ancora alle prese con il suo lutto, finirà per essere legata ad una sedia da Teo. Clicca qui per guardare il trailer di Una Vita in Bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA