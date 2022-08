UNA VITA IN FUGA/ Il miglior film di Sean Penn

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2021, Una vita in fuga segna il ritorno del miglior Sean Penn. Tratto da una struggente storia vera piena di umorismo, il film ripercorre la vita di Jennifer Vogel nell’arco di vent’anni, in particolare il rapporto contrastato con l’amato padre, il truffatore John Vogel. L’opera è disponibile in DVD e Blu-ray con Koch Media e Lucky Red.

SINOSSI – Sean Penn è John Vogel, un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.

Una vita in fuga vede il due volte premio Oscar Sean Penn al fianco alla figlia Dylan Penn. Il film, adattamento del libro Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life, vanta una grande scrittura cinematografica e un cast di primissima qualità: al fianco dei due protagonisti, segnaliamo Josh Brolin, Eddie Marsan, Hopper Jack Penn e Katheryn Winnick.

Sean Penn si conferma uno dei migliori interpreti del cinema americano, ma anche uno dei registi più interessanti. Impossibile non citare la prova di Dylan e il lavoro impressionante per restituire una prova sincera e senza filtri. Una performance intensa, di carattere. Una storia personale in grado di catturare lo spettatore, nonostante qualche sequenza di troppo. Menzione particolare per la colonna sonora, che comprende canzoni originali da parte di Cat Power, Glen Hansard, Eddie Vedder e la figlia di quest’ultimo, Olivia Vedder.

Una vita in fuga è disponibile in DVD e Blu-ray con Koch Media e Lucky Red

