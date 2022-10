Una vita non va in onda oggi e il 1° novembre, perché?/ Cosa c’è al suo posto

Perché Una vita non va in onda oggi 31 ottobre e il 1° novembre?

Una vita non va in onda oggi, 31 ottobre. Nella giornata di Halloween, Canale 5 ha deciso di mettere uno stop all’amata soap spagnola, e la programmazione salterà anche il 1° novembre per la Festa di tutti i Santi. In questo lungo ponte, le vicende dei residenti di Acacias 38 si prenderanno una pausa, quindi gli spettatori dovranno attendere qualche giorno prima di rivedere i loro personaggi preferiti. Una vita non andrà in onda nel consueto appuntamento di lunedì e martedì pomeriggio per lasciare il posto a due film tv.

Il 31 ottobre 2022, Canale 5 trasmetterà Inga Lindstrom – Estate a Sommerby, mentre il 1° novembre 2022 sarà la volta di Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare. Secondo la guida tv, i due film televisivi sostituiranno anche gli appuntamenti pomeridiani con Uomini e Donne e Amici 2022, che come sappiamo vanno in onda subito dopo la puntata del giorno di Una Vita. Lo stop alla programmazione sarà solo provvisorio e durerà quindi solo per queste due puntate: ecco quando rivedremo la soap su Canale 5.

Quanto torna in onda Una vita

Una vita tornerà regolarmente in onda mercoledì 2 novembre 2022 con una nuova puntata. In questo appuntamento vedremo come Alodia scoprirà l’ennesimo tradimento di Ignacio e deciderà di lasciarlo una volta per tutte; Genoveva invece presenterà ufficialmente sua figlia Gabriela agli abitanti di Acacias; Dori e Felipe si incontrano per un’ultima, straziante, volta; Servante, Fabiana e Casilda hanno in mano il biglietto vincente della lotteria; Azucena, dopo aver vinto il provino e ricevuta l’occasione di una vita, si prepara a partire per Parigi e saluta Guillermo; Fidel, infine, riversa ancora in condizioni critiche dopo il suo intervento.

Le vicende dei personaggi di Acacias sono alle battute finali: infatti l’ultima puntata è prevista il 12 novembre, poi da lunedì 14 tornerà in onda la soap turca Terra amara. Nelle ultime puntate ci sarà la morte di uno dei personaggi principali, qualcuno che ha dato filo da torcere per molto tempo ad alcuni di loro, e che ora finalmente saranno liberi…











