Una vita non va in onda oggi, perché?/ Anticipazioni puntata 20 settembre

Una vita non va in onda oggi, ecco il motivo

Una vita non va in onda oggi: il 19 settembre salta l’appuntamento con la soap spagnola di Canale5, che lascerà il posto a un altro programma. Nello specifico, la rete Mediaset trasmette uno speciale del TG5 dedicato al funerale della Regina Elisabetta II, la cui cerimonia viene seguita in diretta su Canale5 a partire dalle 11:00 di mattina. Il telegiornale occuperà tutta la fascia oraria di Una vita: ecco perché la soap oggi non andrà in onda. Nello speciale del TG5 si ripercorrerà il momento storico solenne per la monarchia inglese: la morte della Regina Elisabetta II segna un cambiamento radicale con l’ascesa al trono del figlio, ora Re Carlo III.

Una vita tornerà però molto presto su Canale5, infatti la prossima puntata è attesa da martedì 20 settembre 2022, e la programmazione riprenderà regolarmente dopo la messa in onda di Beautiful.

Una vita, anticipazioni prossima puntata 20 settembre

La programmazione di Una vita riprenderà regolarmente da martedì 20 settembre 2022, sempre a partire dalle 14:10 su Canale5. Nelle anticipazioni della prossima puntata, Aurelio si spinge sempre più oltre il limite: porta Valeria da Rodrigo e minaccia quest’ultimo di uccidere la donna, se lui non gli svelerà la formula. Rodrigo, alla fine, cede e gli racconta tutto. Valeria viene rilasciata e, davanti a questa dimostrazione d’amore, si sente in debito, quindi decide che starà col marito non appena sarà nuovamente libera.

Il rapporto tra Felipe e Dori continua a crescere; lui è sempre più innamorato, ma lei continua a mentire sulla sua vera missione. Più tardi, Felipe accusa una crisi, ma arriva Dori che lo sostiene. I residenti di Acacias, guidati da David, marciano per manifestare contro i laboratori Quesada. Hortensia e Rosina, invece, scoprono da Liberto che presenterà il suo manico per le pulizie ad alcuni imprenditori interessati. Infine, Azucena rompe con Angel.

Una vita: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Aurelio passa al contrattacco. Stanco di non aver ottenuto nessuna informazione, il Quesada continuerà a torturare Rodrigo, arrivando addirittura a pensare di ucciderlo se lui non gli rivelerà la formula del gas tossico che lui preme ad avere. Intanto, stanca di passare inosservata alla sua famiglia e, soprattutto, al marito, Alodia cambia radicalmente il suo stile e il suo modo di comportarsi.

Azucena sopporta sempre meno Ángel. La ragazza è stufa del suo corteggiatore e non sa come sbarazzarsi di lui. Nel frattempo, sua madre si avvicina a Pascual. Sembra che la chimica tra i due stia crescendo e potrebbe sbocciare in qualcosa di più…











