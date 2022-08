Una vita non va in onda/ Pausa estiva per la soap: quando torna? Intanto Beautiful raddoppia…

Una vita non va in onda oggi 1 agosto: quando torna?

Salta l’appuntamento con Una vita, oggi 1° agosto. In realtà, la soap spagnola è “in vacanza” da domenica 31 luglio e il motivo è molto semplice: Una vita si prende una lunga pausa estiva, ma tornerà molto presto in onda: lo stop è fino al 19 agosto, poi dal 22 agosto torneranno le nuove puntate dell’ultima stagione, con cui saluteremo i residenti di Acacias. Nella puntata del 30 luglio abbiamo visto Valeria e David in fuga dalla città per evitare altre rappresaglie da parte di Aurelio, che ha mire ben precise sulla ragazza.

Nelle prossime puntate di Una vita, in onda probabilmente per tutto l’autunno, assisteremo a diversi colpi di scena, ma del resto la soap sta per giungere alla conclusione e tutti i nodi verranno al pettine. In primis, ci sarà l’arrivo di Rodrigo, cosa che metterà in subbuglio Acacias ma soprattutto Valeria e la sua relazione con David. Inoltre, Genoveva scoprirà di essere incinta, mentre Dori e Felipe si avvicineranno sempre di più e finalmente sembrerà esserci del sereno tra loro. O forse no? Occhio a nuove bugie dell’infermiera…

Una vita non va in onda, al suo posto raddoppia Beautiful

Con lo stop alla programmazione di Una vita, cambia anche il palinsesto di Canale5. Al suo posto c’è infatti un’altra puntata di Beautiful, che quindi raddoppia nel primo pomeriggio della rete Mediaset: il pubblico guarderà due puntate in onda dalle 13:45 alle 14:30, occupando quindi anche la fascia oraria di solito destinata a Una vita. Subito dopo ci sarà Terra amara e poi Un altro domani.

In Beautiful, gli spettatori stanno assistendo a una trama ad alta tensione. Infatti Liam ha preso la decisione di costituirsi per confessare l’omicidio di Vinny, mentre Hope, inizialmente concorde, comincerà ad avere dei ripensamenti all’idea di perdere il marito, che verrà arrestato e passerà molto tempo dietro alle sbarre.

