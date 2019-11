Una Vita oggi non va in onda, perché?/ Anticipazioni: Raul odia la sua esistenza

Oggi pomeriggio le avventure di Una Vita daranno spazio alla prima puntata di Amici 19, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che prende il via da oggi con la nuova edizione dopo la precedente versione in chiave Vip. Raul Andarde è alla ricerca di sua madre, una certa signora Asensio, ma nel quartiere di Acacias sembra che nessuno sappia chi sia. Indebolito, senza un soldo in tasca, il giovane vive di accorgimenti fino a quando incontra Cesareo (Cesar Vea). Il vigilante decide di “osservarlo” a vista ed infatti lo troverà con le mani nel sacco. Mentre Raul viene condotto in commissariato arriva anche Carmen (Maria Blanco). La domestica identifica in lui suo figlio e interviene allo scopo di non farlo finire in carcere. Il giovane quindi, scopre che sua madre ha perduto tutto, diventando povera e al servizio di Alday (Juan Gareda). Raul prende una brutta piega malgrado le attenzioni di sua madre che per toglierlo dalla strada gli propone anche di lavorare con Servante.

Una Vita oggi non va in onda: la soap torna domenica

Raul continua a disprezzare la sua nuova vita, mal sopportando fatica e notevoli rinunce. Carmen a questo punto, si vede costretta a raccontargli tutta la verità e a spiegargli che è dovuta scappare da suo padre, un uomo violento e senza alcun tipo di scrupolo. La donna confida che il suo sfogo possa fare breccia nel cuore del figlio. Queste, in sintesi, le anticipazioni che avremo modo di visionare in settimana, escludendo oggi, sabato 15 novembre. Nel pomeriggio infatti, l’appuntamento con la soap slitterà alla domenica per dare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso della settimana dal 16 al 22 novembre, la telenovela spagnola renderà note anche le dinamiche di Pena, deciso a partire per la sua missione in Africa, ma Flora non riesce a farsene una ragione e cerca di convincerlo a restare. Espinera cerca di coalizzarsi con Samuel Alday per togliere l’eredità a Lucia. Susana è compiaciuta dalle attenzioni del professor Venancio che invita lei e Rosina a prendere parte a una lezione di pittura molto particolare e che avrà conclusioni sfavorevoli. Samuel continua a macchinare per allontanare don Telmo da Lucia, mentre il parroco cerca le prove per incastrarlo.

