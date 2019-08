Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 3 agosto: Carmen indaga, ma si mette nei guai

ANTICIPAZIONI UNA VITA 3 AGOSTO 2019

L’appuntamento con Una Vita in prima serata riserverà al pubblico di Rete 4 numerosi colpi di scena, così come anticipato dal racconto fedele delle anticipazioni. Samuel riesce a portare in salvo Bianca dalla cappella e ad evitare il peggio, mentre Ursula cerca di convincere la guardia civile del fatto che sua figlia, visti i suoi più recenti trascorsi, non è del tutto in grado di intendere e di volere. Bianca, da parte sua, continua a colpevolizzarsi per quanto accaduto, ma trova conforto nelle rassicuranti parole di Diego, che le chiede di avere pazienza e fiducia. Ad Acacias 38, intanto, Arturo è sempre più determinato a farla finita per la questione della cecità. Sul punto di prendere la pistola viene però interrotto dal tempestivo arrivo di Agustina, che riesce a bloccarlo ponendo fine al suo proposito suicida. Ma la cameriera non ce la fa più, sente che il peso di quanto sta accadendo al suo signore grava tutto sulle sue spalle; per questo motivo chiede un incontro a Felipe, al quale rivela nel dettaglio ciò che sta accadendo a casa Valverde.

UNA VITA: CARMEN INDAGA SU URSULA, MA…

Nelle trame di Una Vita spazio ancora una volta a Ursula, che chiederà a Samuel di stipulare un patto; lui, però, non ha alcuna intenzione di confermare un accordo se prima non avrà la possibilità di vedere suo figlio. Diego, intanto, cerca di formulare un piano per porre un freno ai propositi della villain e, a quanto pare, ha già le idee ben chiare sul da farsi: riuscirà a trovare la chiave per arrestare la perfidia della protagonista di Acacias 38? Ursula, da parte sua, scrive lettera in gran segreto; Riera però riesce a intercettare alcuni strani movimenti e chiede a Carmen di indagare su ciò che la cattiva di Una Vita ha nascosto in tutta fretta. Felipe, invece, dopo aver ascoltato le suppliche di Augustina, si offre di aiutarla con Arturo, cercando di parlargli e di mediare fino a farlo finalmente ragionare. Negli altri appartamenti di Acacias 38, intanto Clelia sente la mancanza di suoi figlio Tano, mentre Rosina, dopo aver scoperto un’amara verità sulle erbe di Jacinto, ordina al giardiniere di farle sparire dal giardino. A casa di Ursula, invece Carmen si mette in pericolo cercando la lettera di Ursula. Guai in arrivo ad Acacias 38?

