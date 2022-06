Una voce per Padre Pio 2022, Mara Venier/ Diretta e ospiti: Shel Shapiro e Orietta Berti

Mara Venier ‘rilancia’ con Una Voce per padre Pio 2022

La stagione televisiva è ormai in archivio, ma la mitica Mara Venier rilancia con una serata magica in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, in provincia di Benevento, per Una Voce per Padre Pio. Questa sera, sabato 25 giugno, ‘zia Mara’ è pronta a vivere assieme a tutti i suoi ospiti una puntata ricca di emozioni.

Si tratta di un evento ideato da Enzo Palumbo, un programma che che si pone l’obiettivo di raccontare grandi storie di fede, esperienze di devozione e aneddoti dal significato profondo. Tutto rimanda agli insegnamenti di Padre Pio: dare un po’ sollievo alla sofferenza e ai dolori umani. Rinascita, ripartenza e gioia di vivere sono i valori che caratterizzano Una Voce per Padre Pio 2022.

Il programma della puntata si profila molto interessante e ricco di musica ed intrattenimento. La base, naturalmente, saranno i magici momenti di riflessione sulla parola e sulla preghiera. Ospiti di Mara Venier cantanti, attori e volti noti del mondo dello spettacolo. Da Matteo Bocelli a Giuseppe Fiorello, passando per Al Bano, Orietta Berti, Shel Shapiro, Riccardo Cocciante, Matia Bazar e Ricchi e Poveri e l’Orchestra Suoni del Sud diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

Come dicevamo, non mancheranno i momenti di preghiera, auspici, auguri e riflessioni tra presente, passato e futuro. Ci sarà il frate cappuccino Nazario Vasciarelli e monsignor Dario Edoardo Viganò. Partecipa alla puntata anche il Professore Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli che accompagnerà la piccola Mahewa operata nel suo reparto.

Tra gli altri ospiti di Una voce per padre pio 2022 ci sarà il Professore Ciro Lucio Vigliaroli esperto in Otorinolaringoiatria che ha operato il bambino ivoriano Paul Marie, oltre la professoressa Concetta Stramacchia, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “88° E. De Filippo” di Napoli. Ricordiamo che per Una Voce per Padre Pio 2022 sarà possibile effettuare delle donazioni di solidarietà.

“Conosco molto bene la onlus “Una voce per Padre Pio” e la serietà con cui utilizza i fondi raccolti attraverso il numero solidale 45.531 per tanti progetti contro la povertà. Opera da tempo anche in Africa e ha costruito strutture importanti: una casa famiglia, un orfanotrofio e un centro di accoglienza che ospitano bambini abbandonati e disabili”, ha raccontato orgogliosa Mara Venier a tv sorrisi e canzoni.

