Le anticipazioni di Una voce per Padre Pio in onda oggi, 28 giugno, su Raiuno: tutti gli ospiti di Mara Venier.

Serata dedicata alla musica e alla solidarietà quella che propone Raiuno nella giornata di oggi, sabato 28 giugno. Al termine della nuova puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino lascerà la linea a Mara Venier che da Pietrelcina, paese d’origine di Padre Pio, condurrà quello che è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori di Raiuno ovvero la nuova edizione di Una voce per Padre Pio. Da Piazza Santissima Annunziata, Mara Venier sarà la voce non solo di uno spettacolo musicale, ma anche di una raccolta fondi a supporto dei progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus.

Nel corso della serata, infatti, i telespettatori, componendo il numero di sms solidale 45531 potranno donare 2 euro oppure chiamando da rete fissa si potranno donare da 5 a 10 euro.

Una voce per Padre Pio 2025: tutti gli ospiti

Quando la solidarietà e la beneficienza chiamano, sono tantissimi gli artisti che rispondono e la dimostrazione arriva dalla scaletta di Una voce per Padre Pio 2025 ricca di tantissimi nomi della musica italiana. Sul palco, infatti, arriverà la grande rivelazione del Festival di Sanremo 2025 ovvero Serena Brancale che, dopo anni di carriera, ha conquistato il grande successo. Con lei, però, ci sarà anche un altro protagonista dell’ultimo Festival ovvero Settembre, vincitore nella sezione “Nuove proposte”.

Spazio, poi, a dei veri veterani della musica italiana come Al Bano, Patty Pravo, Drupi e Anna Oxa. Sul palco, poi, arriverà un’altra big che negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con giovani artisti, è diventata amatissima anche dalla generazione Z come Orietta Berti. Chiudono, poi, la scaletta della serata Marco Masini, Fuck Your Clique che si esibiranno con la Berti, Sal Da Vinci, Ivana Spagna e Simone Grande.

Come seguire in diretta streaming Una voce per Padre Pio

Sarà una serata ricca di emozioni quella di questa sera durante la quale non mancheranno anche momenti di riflessione. Una voce per Padre Pio potrà così essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30 e in replica nel pomeriggio di domenica 13 luglio. Chi, invece, preferisce seguire lo show in diretta streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

