UNA VOCE PER PADRE PIO/ 20a edizione con Al Bano, Placido e le loro testimonianze

Una voce per Padre Pio è il concerto a scopo benefico di Rai 1 giunto ormai alla sua XX edizione. È Flavio Insinna a condurlo e a chiamare sul palco, di volta in volta, ospiti, devoti e testimoni della fede. I più illustri sono Al Bano, Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido e Francesco Testi. Ciascuno di loro ha avuto a che fare con il frate con le stimmate, alcuni direttamente, altri per vie traverse. Al Bano, per esempio, racconta di aver ricevuto la prima Comunione proprio a San Giovanni Rotondo. È stato allora che ha incontrato Padre Pio: “Ricordo la giornata, il profumo, quell’albero che stava di fronte al convento. Ricordo tutto, e se non ho dimenticato c’è un perché”. La sua testimonianza è tra le più toccanti: il suo cammino di fede non è stato sempre lineare, ma quantomeno è stato “sincero”. “A Dio ho chiesto troppi ‘perché’ inopportuni. Gli dicevo: ‘Perché a me?’. Poi mi sono ricordato che Lui stesso ha perso un figlio, e mi sono reso conto di essere stato presuntuoso”.

Una voce per Padre Pio: le esperienze degli ospiti

A Una voce per Padre Pio è presente anche Romina Power, che con Al Bano ha condiviso (e continua a condividere) una bella fetta di vita. Anche lei ha sempre ricercato il divino, sebbene negli Stati Uniti abbia avuto meno occasioni per scoprirlo. In compenso, ha conosciuto un futuro santo, papa Giovanni Paolo II, quando insieme al marito ha cantato per lui. Gloria Guida, invece, un santo non l’ha mai incontrato. Ancora rimpiange quella volta nel ’68, quando sarebbe dovuta andare a San Giovanni Rotondo e purtroppo non c’è riuscita. I suoi nonni l’avrebbero accompagnata volentieri: entrambi erano degli “habitué” del convento, ed entrambi le hanno tramandato questa bella devozione. Gloria ha sentito viva la presenza di Padre Pio in almeno un’occasione. Stasera parla di quella volta in cui percepì il suo profumo, quell’inconfondibile fragranza di rose che le sue ferite emanavano.

“Per grazia ricevuta”: a Una voce per Padre Pio anche Francesco Testi e Michele Placido

Quello di Francesco Testi, storico inviato di Una voce per Padre Pio, è un ex voto in piena regola. Stiamo parlando del grande lavoro che porta avanti da anni, in qualità di fan e promotore della rassegna. L’impegno di Testi è diffondere la devozione a Padre Pio, un santo a cui sarà per sempre grato per motivi personali. Anche Michele Placido, per dirla con quell’ironia che caratterizzava il frate, ha di che ringraziarlo. Non fosse stato per lui, infatti, si sarebbe perso almeno un ruolo di rilievo. Pensiamo a quando interpretò il cappuccino nel film per la tv Tra cielo e terra: questa sera, 19 anni dopo, torna a omaggiarlo con uno scritto di Giovanni XXIII. È il vademecum del beato, nella sua doppia accezione di “santo” e “felice”. Inutile dire che rispecchia a pieno il nostro protagonista.



