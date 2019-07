Una voce per Padre Pio/ Diretta e ospiti: Lino Banfi, Al Bano, Romina Power (5 Luglio)

Venerdì 5 luglio, in prima serata su Raiuno, come ogni anno, torna l’appuntamento con “Una voce per Padre Pio”, il programma, nato da un’idea di Enzo Palumbo che quest’anno festeggia un anniversario importante. Sono, infatti, trascorsi vent’anni da quando la trasmissione fu ideata e per celebrare tale traguardo, questa sera, non mancheranno le emozioni. Attraverso le canzoni di alcune delle voci più belle della musica italiana, i racconti, le storie personali di chi, ogni giorno, combatte per raggiungere un obiettivo, sarà raccontato chi era Padre Pio, il frate che ha dedicato la propria vita alla chiesa, ma soprattutto, ai più deboli e ai malati creando anche quello che oggi, è uno degli ospedali più importanti dell’Italia meridionale ovvero la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

UNA VOCE PER PADRE PIO: GLI OSPITI DI FLAVIO INSINNA

Padrone di casa del Gran Galà di Una voce per Padre Pio sarà Flavio Insinna che, nel corso della serata, al suo fianco, avrà anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che racconteranno il proprio rapporto con la fede e con Padre Pio. Su palco ci saranno Al Bano, Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi. Ad accompagnare le varie esibizioni musicali sarà la Grande Orchestra “I suoni del Sud” diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Non solo spettacoo, ma anche momenti di rifessione con le testimonianze di Fede e le storie di chi ce l’ha fatta grazie alla cooperazione internazionale. Enzo Palumbo ricorderà la “mission” di “Una Voce per Padre Pio Onlus” e ci saranno collegamenti dalla Costa d’Avorio dell’attore Francesco Testi.

UNA VOCE PER PADRE PIO: LA RACCOLTA FONDI

Anche la ventesima edizione di Una voce per Padre Pio ha come obiettivo la raccolta di fondi per sostenere i progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus” che è impegnata in due progetti: uno per l’Italia e uno per l’Africa. Il “Progetto Italia” a favore di opere di sviluppo e di sostegno sociale nel nostro Paese e il “Progetto Africa” per sostenere la copertura dei costi di gestione delle strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”. Per dare i proprio contributo, fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.



