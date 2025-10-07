Resta uno dei più grandi gialli d'Italia il caso di Unabomber: la super perizia, che sarà depositata a breve, non ha portato ad alcun risultato

Chi è Unabomber? Impossibile dare un volto e una identità all’uomo che ha terrorizzato il Nordest per un decennio, e anche la super perizia che era stata disposta due anni fa e che sembrava potesse rappresentare la svolta, non ha dato alcun esito. Le notizie di ieri – purtroppo – ci dicono che la perizia in questione non permette di dare un volto e un nome al responsabile dei numerosi crimini commessi a metà degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, seminando il terrore nel Nord-Est della nostra penisola.

Delitto di Garlasco, c'è un altro fascicolo su Mario Venditti/ Nel mirino legami con l'imprenditoria di Pavia

Come ricorda Open, la procura di Trieste aveva disposto una perizia che avrebbe potuto rappresentare la svolta nei numerosi casi irrisolti, ma il tutto si è concluso con un buco nell’acqua. Nel dettaglio, si è analizzato il DNA di dieci reperti individuati sui luoghi dei vari attentati, e dagli stessi non è emersa alcuna corrispondenza fra il DNA rinvenuto e le persone indagate, né tantomeno con quelle che sono entrate in questa vicenda nel corso degli ultimi trentun anni.

Claudio Campiti, chi è killer della strage di Fidene condannato all'ergastolo/ "Ha sindrome dell'Apocalisse"

UNABOMBER, COSA NON E’ EMERSO DALLA SUPER PERIZIA

A redigere la perizia Giampiero Lago, l’ex comandante dei RIS di Parma: un lavoro di due anni e mezzo (l’incarico è arrivato a marzo 2023), durante il quale lo stesso Lago, insieme all’antropologa Elena Pilli, ha esaminato il DNA dei vari reperti conservati dagli inquirenti, con l’obiettivo di trovare dei match, a cominciare, ad esempio, dal ben noto – suo malgrado – Elvio Zornitta, l’ingegnere che venne indagato nel 2004 e poi scagionato cinque anni dopo.

C’è poi da fare i conti con un’altra problematica: la prescrizione, con i termini che sono scaduti per tutti gli attentati, ad eccezione di quello avvenuto a maggio 2006 in quel di Caorle, dove avvenne il ferimento di un infermiere di Mestre che, incuriosito, raccolse un messaggio nascosto in un tappo di bottiglia. L’indagine era stata riaperta nel 2022 e, di recente, anche Le Iene avevano dedicato diversi servizi alla vicenda Unabomber, ma ancora una volta sembrerebbe si sia giunti alla solita conclusione: nessuno sa dire chi si nasconde dietro questi violenti attentati che hanno seminato il panico per anni.



Omicidio Cinzia Pinna, Roberta Bruzzone su Emanuele Ragnedda/ "Voleva annientarla. Dama Nera? Inquietante..."

UNABOMBER IL COMMENTO DI ZORNITTA ALLA PERIZIA

Si tratta di uno dei più grandi misteri, nonostante da anni ci stiano lavorando fior fiore di professionisti, tutti incapaci però di dare un volto all’attentatore. Sui reperti vi sono tracce genetiche, ma al momento non si possono identificare, visto che apparterrebbero a degli ignoti. “Il mio assistito ha aspettato due anni per una perizia il cui esito si sapeva non avrebbe portato da nessuna parte”, è il duro commento di Maurizio Paniz, il legale di Elvio Zornitta, che poi ha ricordato come la vita del suo assistito sia stata “distrutta”, definendo il tutto “inaccettabile e inconcepibile”.

Zornitta è sempre stato scettico sullo scoprire l’identità di Unabomber: “Secondo me è morto, altrimenti non si sarebbe fermato all’improvviso”, aveva spiegato nelle scorse ore, prima che emergessero i risultati.