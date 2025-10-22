L'ex capo del pool su Unabomber Fabio Zocco torna a parlare di Zornitta: tutte le incongruenze sulla figura (assolta) dell'ingegnere

Dopo il recente fallimento della nuova inchiesta su Unabomber – tra i casi di cronaca nera più famosi della storia italiana, ancora irrisolto nonostante i centinaia di indagati nel corso degli anni degli attentati – e dopo che Ezio Zernar ha rotto il silenzio, anche Fabio Zocco ha deciso di farsi avanti, raccontando la ragione per cui all’epoca (come si disse sulle pagine di cronaca) si “ossessionò” con la figura di Elvo Zornitta, ritenuto tra i soggetti più credibili per celarsi dietro alla maschera di Unabomber ma archiviato dopo un lungo lavoro di indagine.

Parlando con il Gazzettino, Zocco ci tiene a chiarire da subito che la sua per Zornitta non era un’ossessione, ma il semplice fiuto di un investigatore basato “sui fatti” raccolti sulle scene di Unabomber: l’indagine, però, secondo l’ex capo del pool di inquirenti fu affossata dalla decisione dei Ris di assumere il “monopolio investigativo“, arrivando a screditare Ezio Zernar e la sua analisi sui “toolmarks” avvertendo il tecnico come “un terzo incomodo”; addirittura ricordando che Luciano Garofano “inviò una relazione alla procura” definendolo “non (..) affidabile”.

Unabomber, tutti i dubbi di Zocco su Zornitta: “Solo lui aveva materiali utili per fabbricare le bombe”

Resta il fatto – anche a distanza di anni – che secondo Zocco le incongruenze sulla figura di Zornitta restano molte e in larga parte inspiegabili, partendo dal fatto che su “centinaia” di indagati per il caso Unabomber a nessuno fu trovato in casa “neanche un frammento dei materiali (..) necessari per costruire gli ordigni” che furono, invece, trovati nell’abitazione dell’ingegnere; ricordando – tra gli altri – “una fiala Paneangeli (..), petardi [senza] polvere pirica (..), pennarelli, colle [e] nastri”.

Tutti elementi sui quali – sempre secondo Zocco – Zornitta non fornì spiegazioni credibili perché anche se i pennarelli e le polvere pirica (quella usata da Unabomber) disse che servivano per creare delle fontanelle simili a fuochi d’artificio “la moglie (..), gli amici e i parenti” hanno detto di “non [averli] mai visti”, fermo restando che quando provarono a ricreare le fontanelle nel medesimo modo “esplosero”; così come non esiste neanche “una foto” dei lampioni per il presepe creati con la fialetta Paneangeli.

Mancava – si disse – la prova dell’esistenza della nitroglicerina utilizzata da Unabomber a casa di Zornitta, ma l’ex investigatore ricorda perfettamente che trovarono “un termometro a sonda” che viene normalmente usato per “la nitrazione della glicerina”: fu sequestrato ma poi, dopo il divieto a “svolgere accertamenti tecnici”, restituito all’ingegnere; nonostante il procuratore di Trieste scrisse falsamente che “avevano dato esito negativo“.