Unai Emery esonerato dall’Arsenal/ Allegri e Ancelotti fra i papabili per il futuro

Scatta il nuovo esonero in Premier League: questa volta la mannaia è caduta su Unai Emery, tecnico dell’Arsenal. L’allenatore di calcio spagnolo è stato sollevato dal suo incarico quest’oggi, e fatale è stata la sconfitta in casa, all’Emirates Stadium, per due reti a uno contro l’Eintracht di Francoforte. Dopo un’Europa League pressoché impeccabile, i gunners sono caduti anche in coppa, ed è stata di fatto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il club situato a nord di Londra ha comunicato in tarda mattinata la conclusione dei rapporti con l’ormai ex tecnico, che era stato scelto nell’estate del 2018, per sostituire “l’immortale” Arsene Wenger. Fra le motivazioni apparse sul sito web della compagine londinese (tra l’altro al momento irraggiungibile), si legge “Risultati e prestazioni non all’altezza del livello richiesto”.

UNAI EMERY ESONERATO: ANCHE ALLEGRI E ANCELOTTI FRA I PAPABILI PER IL FUTURO

Come sostituto di Emery è stato scelto lo svedese Fredrik Ljungberg, 42enne ex calciatore della nazionale svedese, nonché grande ex dei Gunners, e attuale tecnico dell’under-23 dei londinesi. Si tratta però di un traghettatore, visto che il club ha spiegato che è in corso la ricerca del nuovo allenatore e sono tanti al momento i nomi sul tavolo, a cominciare dal nostro connazionale, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo la vincente cavalcata in bianconero. Attenzione anche a Nuno Espirito Santo e ad Eddie Howe, ma entrambi sono attualmente alla guida di Wolverhampton e Bournemouth, e difficilmente lasceranno l’attuale incarico. Secondo il tabloid inglese Telegraph, fra i papabili vi sarebbe anche Carlo Ancelotti, ma anche in questo caso se ne dovrebbe parlare solo per la stagione ventura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA