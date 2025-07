Giovanni Siciliano sgancia una nuova bomba su Tik Tok annunciando la rottura di un'altra coppia del trono over. Giovan

Giovanni Siciliano torna a lanciare frecciatine social agli ex protagonisti del trono over. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiesto un’altra possibilità a Francesca Cruciani, ha trovato il modo per conquistare definitivamente il cuore della dama. Tra Giovanni e Francesca, infatti, procede tutto a gonfie vele. Da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne sono trascorsi cinque due mesi e i due si stanno vivendo intensamente. Oltre a trascorrere ogni weekend insieme, Giovanni ha fatto entrare Francesca totalmente nella propria vita presentandole anche i figli.

Felice e sereno accanto alla compagna, Giovanni non perde occasione per lanciare frecciatine agli altri protagonisti, ma anche alle altre coppie che, dopo aver lasciato in grande stile il programma si sono lasciate. Con l’ultimo Tik tok, poi, ha sganciato una nuova bomba sulle coppie di Uomini e Donne.

Chi è la coppia di Uomini e donne che si è detta addio

“Un’altra coppia scoppiata. E in trasmissione mi faceva anche la morale. Ma fammi il piacere maestra”, si legge nel video pubblicato su Tik Tok da Giovanni Siciliano che, poi, nella didascalia del filmato aggiunge – “La Professoressa si è fatta i conti sbagliati… settembre sta arrivando”. Le parole di Giovanni non sono passate inosservate e sono in tanti a credere che l’ex cavaliere si riferisce a Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

Quest’ultimi hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne vivendo insieme una bella storia d’amore. Da qualche tempo, però, la coppia non si mostra insieme sui social. Un’assenza dovuta al periodo difficile che sta vivendo Barbara a causa dell’incidente di cui è stata vittima sua sorella. Secondo le parole di Giovanni Siciliano, tuttavia, pare che che la storia tra Barbara e Ruggiero sia finita. Sarà davvero così? Per ora sia la De Santi che Ruggiero non commentano.

