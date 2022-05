Un’altra verità 2, ci sarà?/ Successo in Francia e in Belgio, ma il finale…

Un’altra verità: ci sarà la seconda stagione?

Questa sera, mercoledì 4 maggio, va in onda il secondo e ultimo appuntamento con la miniserie “Un’altra verità”, che vede protagonista Camille Lou. La serie, titolo originale “J’ai menti”, è composta da sei episodi che Mediaset ha rieditato in due prime serate. La protagonista è Audrey, unica scampata a un serial killer che imperversava 16 anni prima. La serie si interroga sulla capacità di resilienza di una persona, dopo una bugia apparentemente di poco conto, detta da adolescente, che diventa una spada di Damocle con il passare del tempo. Come si affrontano le conseguenze di questa menzogna? La produzione – France TV, Be-Films e RTBF – è stata realizzata dalla costa basca alla spiaggia della Madrague, passando per cappella di Notre-Dame de Socorri, fino ad arrivare sul lungomare de La Corniche e sul sentiero de Le Crêtes a Urrugne. Ci sarà una seconda stagione della serie?

Un’altra verità: un finale chiuso

In Francia e in Belgio “Un’altra verità”, con il titolo originale di “J’ai menti”, ha riscosso buoni risultati di ascolti e recensioni positive della critica. Per il quotidiano Le Parisien “è un bel thriller che si interroga su menzogne, memoria e colpa”. Télé-Loisirs ha elogiato l’interpretazione di Camille Lou “perfetta dall’inizio alla fine, l’attrice è credibile sia come adolescente goffa che come donna realizzata”. Ma la miniserie non avrà seguito: è stata pensata come una serie che si chiude con un finale ben definito, che non sembra dare la possibilità a una seconda stagione. “J’ai menti” finisce con la riflessione del marito di Audrey: “Chi siamo noi per fingere di sapere cosa sta succedendo nella testa di una donna vittima di un’aggressione? Come osiamo decidere il comportamento che lei dovrebbe adottare dopo il trauma? Pensiamo di sapere tutto sulla preda e sul cacciatore. E quando dubitiamo della realtà di un attacco, i cacciatori siamo noi, gli aggressori siamo noi”.

