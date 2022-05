Un’altra verità 2, la seconda stagione si farà?/ Nessuna conferma ma…

Un’altra verità 2, è prevista una seconda stagione? Finale chiuso e…

Andrà in onda questa sera l’ultima puntata della miniserie di Canale 5 Un’altra verità. A poche ore dagli ultimi episodi il pubblico è curioso di sapere se verrà girata una seconda stagione. La miniserie franco-belga racconta la storia di Audrey, una giovane ragazza scampata da un serial killer, ma di cui si nasconde un’amara verità. La storia ha appassionato molto i telespettatori che sperano in un prosieguo della serie. Al momento non si ha ancora nessuna conferma ma sembra che non ci sarà alcun prosieguo per la miniserie. E questo, sia chiaro, non è dovuto agli ascolti, che sono stati più che buoni, ma per il fatto che Un’altra verità ha un finale chiuso e che, quindi, non prevede alcun tipo di continuo. Salvo cambi di idee, quindi, Un’altra verità non avrà nessuna seconda stagione.

Un'altra verità/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Audrey pronta alla verità

Trattandosi di una miniserie, il finale prevede una conclusione che chiuda definitivamente le vicende di Audrey e sveli l’identità dell’assassino Itsas, la cui ricerca è stata al centro degli episodi. Il pubblico rimarrà prevedibilmente deluso da questa notizia anche se c’era da aspettarselo. Generalmente per le serie crime che prevedono un finale con la scoperta dell’omicida difficilmente si può ipotizzare Un’altra verità 2.

Nero a metà 4, ci sarà?/ Le anticipazioni: tra Alba e Malik (ri)scoppia l'amore?

Un’altra verità, cosa accadrà nel gran finale della serie?

Nella serie Un’altra verità non mancheranno i colpi di scena. Nell’ultima puntata si rivelerà chi è in realtà il serial killer. Si tratta di Mikel (Stéphan Guérin-Tillié) il padre di Ana e patrigno di Madeleine. Nella prima puntata in onda questa sera, mentre il serial killer continua a sconvolgere tutta la comunità di Biarritz, Audrey scoprirà chi ha cercato di investirla. Si tratta di Marianne, la moglie di Franck. Ana, la migliore amica di Madeleine, si metterà nei guai dopo aver accettato un invito da parte di uno sconosciuto che ha conosciuto su un’App di incontri. Ma non solo: Jean, il marito di Audrey, in questa fase finale ricoprirà un ruolo fondamentale. Quest’ultimo, infatti, riuscirà a risalire ai genitori della moglie che sono ancora vivi. Invece, Audrey gli aveva comunicato che erano morti in un incidente d’auto. Infine, Pauline e Leo riusciranno a scoprire un collegamento tra le prime due vittime di Itsas.

NERO A METÀ 3/ Diretta, anticipazioni ultima puntata: Carlo e Cristina insieme

La seconda puntata di Un’altra verità inizierà con un flashback, in particolar modo l’episodio si aprirà alla sera dell’aggressione di Madeleine. La ragazza, dopo essere tornata a casa di Ana per cambiarsi, aveva scoperto che Mikel aveva tutte le foto e i ricordi delle sue vittime. A quel punto, l’uomo non ha potuto far altro che uccidere la ragazza, non sapendo però che qualcuno stava osservando la scena. Si tratta di Franck.













© RIPRODUZIONE RISERVATA