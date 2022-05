Un’altra verità/ Anticipazioni ultima puntata: odio contro Audrey

Un’altra verità, anticipazioni seconda puntata su Canale 5

Mercoledì 4 maggio, in prima serata su canale 5, va in onda la seconda puntata del thriller francese “Un’altra verità” che racconta la storia di Audrey, una giovane donna scampata all’istinto omicida di un seria killer che si aggira nella zona in cui vive 16 anni prima. La mini serie è ambientata nella regione di Biarritz, elegante cittadina di mare sulla costa basca a sud-ovest della Francia, Audrey è interpretata dalla bellissima Camille Lou, cantante, cantautrice, musicista e attrice che in patria è molto conosciuta e amata anche per aver partecipato a Ballando con le stelle.

Nero a metà 3/ Anticipazioni 2 Maggio e diretta: chi ha ucciso Clara?

Nella mini serie “Un’altra verità” interpreta Audrey che si ritrova a fare i conti con un passato molto doloroso. Nella scorsa puntata, Audrey, a causa del suo lavoro, ha fatto un passo indietro rivivendo un dolore che pensava di aver dimenticato. Affermato avvocato, si ritrova ad aver a che fare con un omicidio avvenuto nella stessa zona in cui, 16 anni prima, aveva subito un’aggressione. Negli episodi in onda questa sera, Audrey porterà avanti le proprie indagini scatenando, però, nei suoi confronti, una vera onda d’odio.

ANTICIPAZIONI NERO A META', SESTA PUNTATA 9 MAGGIO/ Carlo ritrova la piccola Maryam

Un’altra verità: Audrey ha mentito?

Nel primo episodio della seconda puntata di “Un’altra verità”, Pauline, all’ottavo mese di gravidanza, rischia di perdere il caso a cui sta lavorando in seguito ad un malore. Non volendo perdere il caso, Pauline chiede di poter lavorare con il padre. Nel frattempo, uno dei sospettati ammette di aver visto Madeline dopo aver avuto contatti con lei su un sito d’incontri. L’uomo, però, sostiene di essere stato vittima della ragazza e del suo complice che avevano come obiettivo quello di derubarlo.

Nel secondo episodio, invece, Audrey decide di recarsi da Elaura per chiederle scusa a causa della reazione avuta nel corso della festa d’addio al nubilato In quel frangente, qualcuno sorveglia la sua casa. In seguito, Elaura fa perdere totalmente le sue tracce, ma l’amara verità viene a galla subito dopo. Il corpo della donna viene ritrovato sulla spiaggia. Il serial killer ha colpito ancora e in città si scatena paura e odio nei confronti di Audrey che viene accusata di aver fatto condannare un innocente.

A VERY BRITISH SCANDAL/ La serie che picchia duro sulla società maschilista inglese

© RIPRODUZIONE RISERVATA