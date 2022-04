Un’altra verità/ Anticipazioni prima puntata 27 aprile: Audrey ritrova Itsas

Un’altra verità, anticipazioni prima puntata su Canale 5

Parte oggi, 27 aprile 2022, Un’altra verità, la nuova miniserie francese che approda su Canale 5 e ci accompagna per sei episodi che andranno dunque in onda in tre appuntamenti. I primi due sono previsti di mercoledì, mentre l’ultimo andrà in onda il 10 maggio. Questa sera su Canale 5 sono dunque previsti i primi due episodi di cui scopriremo ora la trama. Nel primo conosciamo la protagonista, Audrey, unica sopravvissuta a un misterioso serial killer.

Anticipazioni Un'altra verità/ Seconda puntata 4 maggio: nuove vittime nel Biarriz

Sedici anni dopo quel drammatico episodio, diventata un affermato avvocato, Audrey apprende che nella stessa zona in cui venne attaccata lei è stato commesso un omicidio. L’episodio le riporta alla mente quanto da lei stessa affrontato anni prima ed è convinta che dietro l’omicidio si celi lo stesso serial killer: Itsas. Per affrontarlo dovrà fare i conti con il suo passato e i demoni che vi si nascondono.

Anticipazioni The Good Doctor 5 decima puntata 4 maggio/ Lea incoraggia Shaun e...

Un’altra verità su Canale 5: Audrey alle prese col passato

Un’altra verità prosegue poi su Canale 5 con il secondo episodio. Audrey si occupa del caso di Madeleine, la ragazza vittima del serial killer che ritiene essere Itsas. D’altronde la donna si accorge che il modus operandi dell’assassino è proprio lo stesso di quello che lei stessa ha vissuto anni prima. La protagonista scopre che allora che la vittima frequentava alcuni siti d’incontri dove adescava uomini sposati. Il primo colpo di scena arriva quando Guillaume, fidanzato di Audrey all’epoca di Itsas, è ritenuto il principale sospettato. Del caso si occupa Pauline, figlia del capitano Joseph, che nel 2003 aveva gestito il caso Itsas. Come se la caveranno le due donne con questo complicato caso?

LEGGI ANCHE:

The Good Doctor 5/ Anticipazioni puntata 27 aprile 2022: Shaun si dimette e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA