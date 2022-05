Un’altra verità/ Anticipazioni ultima puntata 10 maggio: Audrey scoprirà che…

Un’altra verità, anticipazioni ultima puntata 10 maggio: Jean si mette alla ricerca…

Questa sera andrà in onda su Canale 5 il gran finale della miniserie Un’altra verità. Al centro della storia seguiamo le vicende di Camille Lou nei panni della giovane Audrey Barreyre, ragazza scampata anni prima a un crudele e spietato serial killer che adesso torna a seminare il panico in città. La sua storia è raccontata nel corso di sei intriganti puntate in onda in tre prime serate. Proprio martedì 10 maggio sono attesi gli ultimi episodi di questa serie che ha appassionato numerosi telespettatori. Nel sesto e ultimo episodio di Un’altra verità tutti i nodi iniziano a venire al pettine. Non solo infatti Audrey scopre finalmente chi ha tentato di ucciderla, ma si prepara anche a fare un grandissimo passo avanti nelle indagini sul crudele serial killer. Audrey scopre infatti che è stata Marianne, la moglie di Franck, a cercare di investirla. Ana, per ottenere informazioni, incontra un uomo rintracciato sulla stessa app che utilizzava Madeleine. Jean, insospettito dal misterioso passato della moglie Audrey, si mette alla ricerca dei suoi genitori che, stando ai racconti di lei, credeva morti in un incidente d’auto.

Audrey prova a contattarlo dall’ospedale per rivelargli la verità sulla fatidica notte dell’aggressione, ma Jean si rifiuta di parlare. Pauline e Leo trovano un legame tra due ex vittime di Itsas. Per scoprirlo torniamo indietro nel tempo durante la sera dell’aggressione di Madeleine. Quest’ultima era andata a cambiarsi a casa di Ana prima di raggiungere Patxi. Ed è proprio in quella casa la ragazza aveva fatto un’inquietante scoperta: aveva trovato gli abiti e le fotografie delle vittime del serial killer. Si tratta quindi proprio di Mikel colpevole anche di aver ucciso Madeleine. L’inaspettato colpo di scena rivelato dall’improvviso flashback raggiungerà anche dai protagonisti di questa storia?

Un’altra verità, cosa è successo nella scorsa puntata?

Nella puntata scorsa della serie Un’altra verità vediamo che Audrey cerca di convincersi che il killer sia Cortez, l’uomo che è stato arrestato dalla polizia. Si sente in colpa per non essere riuscita a fermarlo ma, al tempo stesso, vuole lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare il prima possibile. Sperando di superare tutti i suoi traumi, si aggrappa alla relazione con Joseph. Durante la festa in spiaggia per l’addio al nubilato di Elaura, la giovane ha un violento attacco di panico e viene portata in ospedale. Allo stesso tempo Pauline, ormai all’ottavo mese di gravidanza, accusa i primi segni di stanchezza. Riuscirà ad andare avanti con le indagini o verrà sollevata dall’incarico? Infine, Conan, uno dei sospettati, ammette di aver conosciuto Madaleine tramite un sito di incontri. La ragazza ha provato a derubarlo con l’aiuto di complice, ma Conan nega ogni coinvolgimento nell’omicidio.

Audrey si riprende dal malore che l’ha colpita durante i festeggiamenti e va a cercare Elaura per scusarsi. Tuttavia, giunta a casa dell’amica, ha l’impressione che qualcuno la stia seguendo e va via. In seguito, i genitori di Elaura danno l’allarme: la loro figlia sembra scomparsa nel nulla. Le indagini conducono a una terribile scoperta: il corpo senza vita della ragazza viene rinvenuto sulla spiaggia. Si tratta di un altro delitto di Itsas? Audrey è distrutta dai sensi di colpa, mentre la famiglia di Elaura si scaglia contro di lei. Perché ha fatto arrestare un innocente?











