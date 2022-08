Un’amicizia al curry/ Su Rai 1 il film con Aglaia Szyszkowitz

Un’amicizia al curry, film di Rai 1

Un’amicizia al curry va in onda oggi, sabato 27 agosto, in fascia pomeridiana dalle 17.15 su Rai 1. Si tratta di una pellicola sentimentale del 2017 con la regia della svizzera Viviane Angereggen, girata in Germania con un cast internazionale: da Aglaia Szyszkowitz a Martin Brambach, con la partecipazione della giovane Lena Urzendowsky, Mercedes Müller e Zayn Baig, sono molti gli attori amati dal pubblico tedesco su questo set. Il titolo in lingua originale della pellicola è Kein Herz für Inder.

Il film girato in Germania ha per protagonisti attori di diverse nazionalità, come l’inglese Zayn Baig, nato a Londra nel 2003 e conosciuto per la sua partecipazione nel cast di Peter e Wendy del 2015 (ispirato alla storia di Peter Pan) e Keep Calm and Curry on del 2018; non si sa molto sulla vita privata del giovane e riservato attore londinese, se non che è un grande appassionato di fotografia.

Al suo fianco sul set, Lena Urzendowsky, classe 2000 tedesca nata a Berlino, dove ha studiato teatro e musica; suo fratello è l’attore Sebastian Urzendowsky. Nella sua filmografia si trovano film per il cinema, per la tv e anche serie TV; dal 2014 è ormai un volto noto in Germania, dove è conosciuta per la sua partecipazione al musical Bibi e Tina. Aglaia Szyszkowitz e Martin Brambach sono attori tedeschi ormai molto affermati: la Szyszkowitz, austriaca, ha recitato in oltre 70 pellicole e la ricordiamo per il suo ruolo d’esordio con la parte di Eva in Four for Venice del 1998. Brambach, tedesco, è nato nel 1968 e ha una figlia con l’attrice Kristine Sommer.

Lo ricordiamo per il suo esordio sul piccolo schermo, nel 1988, in Madre Coraggio e i suoi figli, adattamento televisivo del capolavoro teatrale del grande regista tedesco Bertold Brecht, mentre al cinema esordisce nel 1997 con la pellicola Comedian Harmonists. Mercedes Müller è nota sul piccolo schermo soprattutto per le sue numerose partecipazioni in serie e miniserie tv, compreso il celebre Tatort, uno dei polizieschi più amati in Germania.

Un’amicizia al curry, la trama del film

Leggiamo la trama di Un’amicizia al curry. I genitori di Fiona (Lena Urzendowsky) , Erik e Charlotte Neufund (Martin Brambach e Aglaia Szyszkowitz), sono una coppia di tedeschi decisi a movimentare la vita della loro adolescente poco incline alla vita sociale: per questo motivo scelgono di ospitare in famiglia Sandy (Zayn Baig), che credono essere una ragazzina londinese adolescente coetanea della figlia.

Lo scambio culturale organizzato dalla scuola, però, non va secondo le aspettative della coppia e invece di Sandy a casa arriva Sacchidananda, giovane studente indiano, il cui diminutivo è proprio Sandy… Dopo un’iniziale sorpresa e i dubbi di rito sul successo di questo scambio culturale, lo studente modello Sandy inizierà ad avere davvero un’influenza positiva sulla vita della giovane Fiona…











