Uncharted, il film diretto da Ruben Fleischer in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Trama, cast e curiosità sul film d'azione

Uncharted, il film diretto da Ruben Fleischer in onda questa sera

Questa sera, su Italia 1, andrà in onda il film Uncharted, diretto da Ruben Fleischer, con protagonista Tom Holland. Si tratta dell’adattamento cinematografico della serie di videogiochi omonima: il film intreccia infatti azione e avventura.

Girato nel 2022, è stato prodotto negli Stati Uniti. Come dicevamo, il protagonista è l’attore britannico Tom Holland, nato a Londra nel 1996, che ha ottenuto la popolarità dopo aver interpretato Lucas nel film The Impossible nel 2012.

Il lago della vendetta in onda oggi alle 21 su Rai 2/ Il thriller francese ispirato a una storia vera

Nel 2016 è arrivato il ruolo che ha cambiato per sempre la vita dell’attore: è stato infatti scelto per essere Peter Parker in Spider-Man. Da quel momento Tom Holland è diventato un nome di spicco nel mondo del cinema, con numerosi premi e riconoscimenti. L’attore ha legato il suo nome ai film avventurosi e d’azione: anche in questo caso, infatti, è protagonista di una pellicola ricca di movimento e colpi di scena.

Vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025, chi sono/ Da Toni Servillo a Jim Jarmusch

Uncharted, la trama del film in onda questa sera su Italia 1

Il film Uncharted parte con la storia dei fratelli Natham e Sam Drake che vengono catturati dalla sicurezza perché hanno cercato di rubare la mappa realizzata dopo la spedizione di Magellano. Sam viene così buttato fuori dall’orfanotrofio dove i due fratelli si trovano ma Nathan gli promette che tornerà a prenderlo.

I due fratelli si ritrovano dopo tanto tempo e decidono di cercare il tesoro nascosto dall’equipaggio di Magellano: partono così per un giro del mondo che li porta prima a Barcellona, poi ancora nelle Filippine. Il film prosegue con i protagonisti che vivono diverse avventure: al loro fianco anche Sully e Drake.

Benedetta Porcaroli, premio miglior attrice a Venezia per "Orizzonti"/ "Dedico tutto alla Flotilla"

Tutto prosegue fino a quando Sam non muore, almeno così si crede: sì, perché alla fine del film si scopre infatti che Sam è ancora vivo e incarcerato e viene inquadrato mentre scrive una lettera per il fratello Nathan.