Under 21, troppi contagi: contro l’Irlanda giocherà l’Under 20/ Oggi altri 3 positivi

Troppi casi positivi: l’Under 21 di Nicolato non giocherà la sfida di domani contro l’Irlanda valida per le qualificazioni al campionato europeo di categoria. Il match in programma a Pisa, allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’, verrà disputata dalla Nazionale Under 20 di Bollini. Come spiega Sky Tg 24, la gara verrà disputata a porte chiuse, come disposto dal Gruppo Operativo Sicurezza di Pisa. La U20 era stata preallertata negli scorsi giorni e sia giocatori che staff tecnico sono stati sottoposti a due test molecolari, che hanno sempre dato esito negativo. Il gruppo si è trasferito al centro di Coverciano per svolgere gli allenamenti e sarà chiamato ad affrontare l’importantissima sfida contro gli irlandesi: oltre al solito gruppo di Bollini, prevista l’aggiunta di Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da Covid-19.

Da Bastoni e Carnesecchi fino a Marchizza e Rossi, l’Under 21 di Nicolato ha dovuto fare i conti con numerosi casi positivi: diversi calciatori hanno contratto il coronavirus ma non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni spuntino altri infettati. Queste le parole del ct dell’Under 20, Alberto Bollini: «In una situazione di emergenza questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staff siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Abbiamo vissuto questi giorni in campo con le preoccupazioni che ha dovuto vivere il nostro gruppo Under 21, a cui faccio il mio in bocca a lupo con il pensiero rivolto prima di tutto alla salute dei ragazzi. Cercheremo di fare il massimo, dando il meglio di noi in una gara così prestigiosa e importante».

