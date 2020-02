Under al Milan?/ Calciomercato: il turco della Roma nel mirino dei rossoneri

Cengiz Under al Milan è una suggestione che potrebbe tornare buona per il calciomercato estivo. Naturalmente mancano ancora molti mesi all’estate e di conseguenza per il momento questa è solo una delle tante ipotesi che circolano, ma merita di essere evidenziata per il valore del giocatore e perché sarebbe un movimento di primo piano all’interno della nostra Serie A, dalla Roma appunto al Milan. I punti certi al momento sono che la Roma sembra intenzionata a cedere Under in estate e che tra le società interessate al giocatore turco c’è anche il Milan, come riferisce in questi giorni il quotidiano Tuttosport. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tuttavia, Under sarebbe finito nel mirino anche del Tottenham: la squadra allenata da José Mourinho preparerà l’assalto al calciatore a fine stagione, ma solo in caso di qualificazione in Champions League, traguardo che oggi dista quattro punti per gli Spurs.

UNDER AL MILAN? LE SPERANZE DELLA ROMA

La rimonta Champions a dire il vero appare ancora più complicata per il Milan, d’altronde non è semplice a febbraio ragionare in ottica estate e naturalmente sono molte le variabili che potrebbero modificare la situazione anche di Cengiz Under da qui a giugno. L’auspicio è che in questi mesi arrivi qualche segnale di inversione di tendenza da parte del turco, perché questa stagione finora è stata davvero negativa per Under. I numeri ci parlano di 17 presenze fra tutte le competizioni ufficiali ma appena 861 minuti giocati, perché spesso il turco è entrato dalla panchina oppure non ha completato la partita quando partiva da titolare. D’altronde Under ha segnato appena due gol, curiosamente entrambi contro il Genoa sia all’andata sia al ritorno. La Roma spera che il turco migliori in questi mesi, sia per aiutare i giallorossi a qualificarsi per la prossima Champions League, sia perché l’eventuale successiva cessione potrebbe rivelarsi più redditizia.

