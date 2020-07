Under al Napoli?/ Calciomercato, per il turco offerta da 30 milioni dei partenopei!

Fervono le prime mosse di calciomercato, a pochi giorni dal termine del campionato più atipico dal dopoguerra per colpa del coronavirus, i club cominciano a muoversi in vista del prossimo campionato che si preannuncia serratissimo con una partenza a settembre inoltrato e che si concluderà a maggio per non sovrapporsi all’europeo rinviato all’estate 2021, di conseguenza ci sarà una scorpacciata di turni infrasettimanali e chi parteciperà alle coppe europee dovrà prepararsi – fisicamente e psicologicamente – a un tour de force di quasi 9 mesi, praticamente una maternità.

UNDER AL NAPOLI, IL TURCO HA DETTO SI’ AI PARTENOPEI

Ormai mancano solamente gli ultimi dettagli e l’annuncio ufficiale dei due club, ma a meno di clamorosi colpi di scena nella stagione 2020-2021 Cengiz Under sarà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli: si consuma quindi il divorzio tra il talentuoso calciatore turco e la Roma, dove ha militato nelle ultime tre stagioni collezionando tra campionato e coppe 87 presenze e 17 gol. Se con Di Francesco è stato amore a prima vista, tra lui e Paulo Fonseca non è mai scoccata la scintilla, al tecnico portoghese non è mai andato a genio e alla ripresa del campionato dopo il lockdown, Under – tra infortuni e comportamenti non proprio professionali – non ha praticamente giocato quasi mai ed è sparito letteralmente dai radar del mister. Il trequartista classe 1997 vuole quindi cambiare aria per giocare di più e tornare sugli standard che gli competono, il Napoli di De Laurentiis da tempo era sulle sue tracce e negli ultimi giorni è uscito allo scoperto presentando un’offerta decisamente allettante: 25 milioni + 6 milioni di bonus ai giallorossi che girerà il 20% della somma alla precedente società di Under, il Basaksehir; contratto quadriennale da 2,8 milioni l’anno per il giocatore che avrebbe accettato entusiasta. La società capitolina in un primo momento avrebbe rifiutato in mancanza di una contropartita tecnica, per poi tornare sui suoi passi una volta preso atto della mancanza di alternative, a questo punto con ogni probabilità Under non verrà nemmeno convocato per la fase finale dell’Europa League in programma ad agosto. E potrebbe essere solo il primo di una lunga lista di partenti in casa Roma, che ha bisogno di sfoltire la rosa e tenere i gioielli più pregiati.

