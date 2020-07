Undercover Angel un angelo dal cielo/ Su Canale 5 il film con Katharine Isabelle

Undercover Angel un angelo dal cielo va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, alle ore 16:30. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2017 dalla casa cinematografica della Lighthouse Pictures con la regia affidata a Steven Monroe. Lo stesso regista ha collaborato per la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre il montaggio è stato realizzato da Dan Krieger. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Katharine Isabelle, Lilah Fitzgerald, Shawn Roberts, Julian Christopher e Matt Ellis.

Undercover Angel un angelo dal cielo, la trama del film

Ecco la trama di Undercover Angel un angelo dal cielo. Una donna, dopo aver dovuto affrontare una difficile relazione matrimoniale con tanto di burrascoso divorzio, decide di lasciarsi tutto alle spalle e di aprire un nuovo capitolo della propria vita con la speranza che possa essere maggiormente felice rispetto al precedente. Per fare questo, decide di lasciare la casa dove abitava in precedenza e di acquistare un immobile abbastanza fatiscente in una piccola cittadina della campagna. Il suo intento è quello di trasferirsi a vivere in questa tranquilla zona insieme a sua figlia Sophie che nel frattempo le è stata data in custodia esclusiva dal giudice che si è occupato del divorzio.

Tuttavia, le difficoltà sono molteplici anche perché l’abitazione acquistata presenta numerose problematiche che richiedono interventi di ristrutturazione per nulla rapidi e soprattutto costosi. Questo rappresenta motivo di preoccupazione anche per la figlia Sophie che non aveva preso di buon grado la possibilità di lasciare la vecchia casa e di lanciarsi in questa nuova avventura.

Così la piccola figlia, prima di addormentarsi una sera nella propria stanzetta, recita una sentita preghiera verso il cielo chiedendo un aiuto tangibile per la mamma affinché possano superare questo momento molto particolare e complesso della loro esistenza. La sua preghiera verrà ascoltata e non passerà molti giorni fino a che tutto questo si possa avverare con l’arrivo di un angelo custode di nome Henry inviato sulla terra. Si presenta con le sembianze di un affascinante uomo tuttofare che si offre spontaneamente di poter aiutare la donna con tutte le varie tipologie di interventi di ristrutturazione peraltro ad un prezzo molto vantaggioso.

Ben presto il rapporto tra la donna e il suo angelo custode si trasformerà, diventando qualcosa in più di una semplice amicizia. Ad un certo punto Harry si rende conto di essersi innamorato e questo certamente va a contrastare con il motivo per il quale è stato inviato sulla terra. In ragione di ciò, è chiamato a prendere una difficile scelta che vede da una parte l’amore per quella donna e dall’altra quelli che sono i suoi compiti di angelo custode.



© RIPRODUZIONE RISERVATA