Undercover angel: Un angelo dal cielo/ Su Canale 5 il film con Shawn Roberts

Undercover angel: Un angelo dal cielo andrà in onda oggi, giovedì 23 giungo 2021, su Canale 5 nel daytime delle 16.50. La regia è stata affidata a Steven Monroe già conosciuto per aver diretto i sequel “I Spit on Your Grave 1-2”. Undercover angel non è mai uscito nelle sale cinematografiche perché è stato realizzato direttamente per essere trasmesso in tv su Hallmark Channel e come accade spesso per questo genere di film, il budget per produrlo è stato piuttosto basso. Questo non ha impedito al regista di confezionare un prodotto gradevole, con una storia ben impostata e per niente banale. Katherine Isabelle è la protagonista femminile, è figlia del direttore artistico Graeme Murray che vinse due Emmy Awards per il lavoro che svolse nella serie di successo X-Files. Altri attori che formano il cast sono Shawn Roberts, Lilah Fitzgerald e Clayton Chitty. Le riprese del film sono state girate a Ottawa in Canada.

Panico nello stadio/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 23 giugno 2021)

Undercover angel: Un angelo dal cielo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Undercover angel: Un angelo dal cielo. Robin (Katherine Isabelle) dopo il divorzio vuole rompere con il passato, ma per realizzare questo sogno deve lasciare l’abitazione dove viveva in precedenza e trasferirsi altrove. Si mette alla ricerca di un luogo dove ricominciare una nuova vita insieme alla figlia Sophie (Lilah Fitzgerald) che le è stata data in custodia esclusiva dopo aver divorziato dal marito. Robin comincia a cercare il posto dove dare inizio alla sua rinascita e acquista una tomaia fatiscente in campagna, ma le difficoltà non tardano ad arrivare.

Ossessione senza fine/ Su Rai 2 il film con Eric Roberts (oggi, 23 giugno)

Purtroppo comincia ad avere problemi nel reperire manodopera per restaurare la casa, oltretutto i lavori di ristrutturazione sono impegnativi e richiedono molti soldi che Robin non ha a disposizione. Sophie vedendo nello sguardo di sua madre lo sconforto totale e la difficoltà di poter fare poco con le sue sole forze, recita una preghiera sperando di essere ascoltata: chiede aiuto per la sua mamma affinché possa superare le difficoltà del momento. Quache giorno dopo si presenta Henry (Shawn Roberts) e si propone di aiutare Robin occupandosi dei lavori della casa a un prezzo vantaggioso per entrambi.

HUNGER GAMES/ Jennifer Lawrence e quell'allenamento per tirare con l'arco (22 giugno)

La donna accetta ma non sa che Henry è un angelo sceso sulla terra in veste umana. Ben presto il rapporto tra i due si consolida e quello che all’inizio doveva essere solo una semplice amicizia, diventa qualcosa di più. Ad un certo punto, Henry si rende conto di essersi innamorato di Robin e questo sentimento va a contrastare il motivo per cui è stato mandato sulla terra. A tal proposito viene chiamato per prendere una decisione importante che vede, da una parte l’amore che ha verso la donna e dall’altra i compiti che deve svolgere come angelo custode.



© RIPRODUZIONE RISERVATA