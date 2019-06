Undercover Angel – Un angelo sotto copertura/ Su Canale 5 il film con Clayton Chitty

Undercover Angel – Un angelo sotto copertura film che va in onda oggi, venerdì 21 giugno, dalle ore 16:55 su Canale 5. Questo film, uscito nel 2017, si può classificare come un mix tra il genere romantico e quello della commedia. Alla regia troviamo Steven Monroe, mentre la produzione è stata curata da Daren Luc Sages. Il montaggio, altro aspetto importante di ogni film, porta invece la firma di Dan Krieger. Per quanto riguarda il cast, il nome senza dubbio più importante è quello di Clayton Chitty, che negli Stati Uniti d’America è molto nota sul piccolo schermo. Tra gli altri membri che compongono il cast di questo film per tutta la famiglia, che fa quasi sempre parte della programmazione estiva delle reti Mediaset, troviamo Shawn Roberts, attore canadese che è noto per aver lavorato in diversi film di genere thriller ed horror. Ma ora vediamo nel dettaglio quella che è la trama di questa pellicola in onda su Canale 5.

Undercover Angel – Un angelo sotto copertura, la trama del film

Undercover Angel – Un angelo sotto copertura inizia con la conoscenza di Robin, una giovane donna che deve fare i conti con un matrimonio finito male e con una figlia di 15 anni che non riesce a superare quella che è la fine della storia tra i propri genitori. Lo spettatore viene subito messo al corrente di come il matrimonio tra Robin e suo marito sia stato negli anni sempre più difficile, portando alla fine la donna alla decisione di interrompere la relazione. Ad un certo punto Robin si rende conto che troncare con tutta quella che è stata la sua vita fino a poco tempo prima risulta terribilmente complicato e quindi, per dare modo a se stessa e alla figlia di fare i conti con la nuova situazione e superare questo momento, decide di trasferirsi lontano dalla città dove è iniziata la storia e di trasferirsi in un piccolo paese della tipica provincia americana. Robin sceglie quindi di acquistare un appartamento con un ottimo potenziale, che però deve essere sottoposto a diversi lavori di ristrutturazione. Ve ne sono alcuni che devono essere fatti subito ed è per questo che Robin decide di appoggiarsi ad un uomo di nome Henry, che le è stato indicato come il tuttofare del piccolo paese in cui si è trasferita con la figlia. Lo spettatore scopre ben presto che Henry non è un essere umano, ma qualcosa di davvero importante per la vita della donna, visto che è niente meno che il suo angelo custode, che è stato mandato sulla Terra per aiutare la donna a superare il difficile periodo che sta vivendo. Tuttavia le cose non vanno come dovrebbero e alla fine tra i due, dopo poco tempo, scoppierà la scintilla dell’amore, che complicherà tutto per entrambi.

